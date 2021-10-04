Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Естественный отбор
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дебютный фильм Дмитрия Крымова получит поддержку Минкультуры

4 октября
2021 год

Новости кино >>
4 октября 2021
Министерство культуры РФ подвело итоги питчинга дебютантов. Из 54 представленных на защите проектов поддержку получат только 11, ещё 15 отправлено в резерв, сообщается на сайте ведомства.

Дебютный фильм Дмитрия Крымова получит поддержку Минкультуры
фото: Проект "Контакты" / Пресс-служба компании "Марс Медиа"

Финансирование будет выделено на создание дебютного фильма театрального режиссера Дмитрия Крымова под названием «Все нормально» — ведущую роль в картине исполнит Мария Смольникова. Средства получит драма «Пепел и доломит» режиссера Тамара Селивановой, чьи короткометражки ранее участвовали в конкурсах Кинотавра и Роттердамского кинофестиваля, комедия Сергея Ильина «Страсти по Матвею» о семенаристе, который влюбляется в «неподходящую» девушку, и автобиографическая лента Антона Нефедова «За нашим домом сад», посвященная событиям за год до начала первой чеченской войны.

Минкультуры поддержит фэнтези Дмитрия Моисеева «Контакты» о мире после нашествия инопланетян, фильм Сергея Боровкова «Монреаль», съемки которого пройдут на Дальнем Востоке, подростковую комедию Александры Кармаевой «Хуже всех», ленту Татьяны Рахмановой «Королевство», где речь пойдет о воспитанниках детдома, а также проект «Ниша» в духе магического реализма, который поставит дебютант Антон Ермолин, и драмы «Привет, мама» Наили Малаховой и «Агния» Павлы Стратулат.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Яна Сексте сыграет в фэнтези «Контакты» о последствиях инопланетного вторжения
Поиск по меткам
Минкультпитчинг
персоны
Дмитрий КрымовМария Смольникова

анонс

Естественный отбор

Скорбим

Эрик Малинин
2 октября ушёл из жизни кинооператор Эрик Малинин.
Марк Семененко
2 октября ушёл из жизни режиссёр Марк Семененко.
Андрей Дубовский
1 октября ушёл из жизни актёр Андрей Дубовский.

День рождения >>

Лариса Белогурова
Мария Болтнева
Аристарх Венес
Анна Дулова
Нана Кикнадзе
Алёна Константинова
Алексей Маслодудов
Ольга Смирнова
Дарья Фекленко
Марлен Хуциев
Арманд Ассанте
Кристоф Вальц
Георги Георгиев-Гец
Бастер Китон
Сьюзен Сарандон
Алисия Сильверстоун
Сара Форестье
все родившиеся 4 октября >>

Афиша кино >>

Иван Грозный
биография, драма, исторический фильм
СССР, 1944,1945
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Суперзвезда
драма, комедия
Франция, Бельгия, Германия, Италия, 2021
Идеальная жена
комедия
Россия, 2021
Курорт
фильм ужасов
США, 2021
Нас других не будет
Россия, 2021
Приключения на шоколадной фабрике
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Швейцария, 2017
Ничья
драма
Россия, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен