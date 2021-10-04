Дебютный фильм Дмитрия Крымова получит поддержку Минкультуры

анонс

Первый эпизод посвящен фильму Александра Дранкова о Льве Толстом

Ее производством займутся Okko и «Медиаслово», объявившие о начале партнерства

4 октября

В России снимут новый сериал о фигурном катании

Драма «На льду» выйдет в 2023 году на видеосервисах Premier и Start