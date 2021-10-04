Дебютный фильм Дмитрия Крымова получит поддержку Минкультуры

Министерство культуры РФ подвело итоги питчинга дебютантов. Из 54 представленных на защите проектов поддержку получат только 11, ещё 15 отправлено в резерв, сообщается на сайте ведомства.
фото: Проект "Контакты" / Пресс-служба компании "Марс Медиа"
Финансирование будет выделено на создание дебютного фильма театрального режиссера Дмитрия Крымова под названием «Все нормально» — ведущую роль в картине исполнит Мария Смольникова. Средства получит драма «Пепел и доломит» режиссера Тамара Селивановой, чьи короткометражки ранее участвовали в конкурсах Кинотавра и Роттердамского кинофестиваля, комедия Сергея Ильина «Страсти по Матвею» о семенаристе, который влюбляется в «неподходящую» девушку, и автобиографическая лента Антона Нефедова «За нашим домом сад», посвященная событиям за год до начала первой чеченской войны.
Минкультуры поддержит фэнтези Дмитрия Моисеева «Контакты» о мире после нашествия инопланетян, фильм Сергея Боровкова «Монреаль», съемки которого пройдут на Дальнем Востоке, подростковую комедию Александры Кармаевой «Хуже всех», ленту Татьяны Рахмановой «Королевство», где речь пойдет о воспитанниках детдома, а также проект «Ниша» в духе магического реализма, который поставит дебютант Антон Ермолин, и драмы «Привет, мама» Наили Малаховой и «Агния» Павлы Стратулат.
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