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«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью

5 октября
2021 год

Новости кино >>
5 октября 2021
Медиа-франшиза о юном сыщике «Детектив Конан» пополнится двумя спин-оффами: «Детектив Конан: Чаепитие Зеро» и «Детектив Конан: Преступник Ханзава».

«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью

Манга «Чаепитие Зеро», на которой основано грядущее аниме, рассказывает о Тоору Амуро — непростом молодом человеке, ведущем тройную жизнь. Амуро работает частным детективом, агентом бюро общественной безопасности и одновременно сотрудничает с преступным синдикатом «Черная организация» (главными антагонистами цикла). Все это – ради торжества правосудия.

«Преступник Ханзава» — комедийный спин-офф о черной тени, намеревающейся совершить убийство. В манге высмеиваются многие характерные особенности «Детектива Конана», в частности — черная тень, с помощью которой зрителю подают информацию о событиях конкретного дела, не разглашая личность преступника.

«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью

«Детектива Конана» в 1994 году придумал мангака Госё Аояма. Эдогава Конан — псевдоним юного детектива Синъити Кудо, который в 17 лет активно помогает полиции в расследованиях. «Черная организация» пыталась устранить подростка при помощи специальной пилюли, но вместо этого он превратился в семилетнего мальчика, который взял псевдоним и с удвоенным рвением взялся за расследования. В 1996-го произведение получило аниме-адаптацию в виде сериала. За 25 лет вышло более тысячи серий и 27 полнометражных фильмов.
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№ 1
Дарья Коробей   5.10.2021 - 10:53
Приятно видеть всегда, что аниме бывает не только типичным, как его обычно представляют, но и сатирическими или юмористическим, путь и реже! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью фотографии
«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью фотографии
«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью фотографии
«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью фотографии
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