«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью

Медиа-франшиза о юном сыщике «Детектив Конан
» пополнится двумя спин-оффами: «Детектив Конан: Чаепитие Зеро»
и «Детектив Конан: Преступник Ханзава»
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Манга «Чаепитие Зеро», на которой основано грядущее аниме, рассказывает о Тоору Амуро — непростом молодом человеке, ведущем тройную жизнь. Амуро работает частным детективом, агентом бюро общественной безопасности и одновременно сотрудничает с преступным синдикатом «Черная организация» (главными антагонистами цикла). Все это – ради торжества правосудия.
«Преступник Ханзава» — комедийный спин-офф о черной тени, намеревающейся совершить убийство. В манге высмеиваются многие характерные особенности «Детектива Конана», в частности — черная тень, с помощью которой зрителю подают информацию о событиях конкретного дела, не разглашая личность преступника.
«Детектива Конана»
в 1994 году придумал мангака Госё Аояма
. Эдогава Конан — псевдоним юного детектива Синъити Кудо, который в 17 лет активно помогает полиции в расследованиях. «Черная организация» пыталась устранить подростка при помощи специальной пилюли, но вместо этого он превратился в семилетнего мальчика, который взял псевдоним и с удвоенным рвением взялся за расследования. В 1996-го произведение получило аниме-адаптацию в виде сериала. За 25 лет вышло более тысячи серий и 27 полнометражных фильмов.
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