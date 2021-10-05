Александра Власова и Евгений Морозов раскроют «Тайну Лилит»

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Юный поклонник Шерлока Холмса раскрывает запутанные дела уже четверть века

«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью

4 октября

Дебютный фильм Дмитрия Крымова получит поддержку Минкультуры

Финансирование выделят на 11 из 54 проектов, представленных на защите