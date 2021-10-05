Александра Власова и Евгений Морозов раскроют «Тайну Лилит»

Главная героиня Лера Горская, она же Лилит (Власова), – звезда популярного шоу. Девушка обладает невероятными способностями и с легкостью разгадывает самые сложные загадки. Именно за это ее любят зрители, которые безоговорочно верят в особый дар Лилит. Но очередное задание в шоу оборачивается страшной находкой: в заброшенном колодце Лера находит тело убитой девушки – студентки профессора Молочного. Никто не ожидал такого поворота, даже сам ведущий шоу. Полиция во главе с капитаном Рощиным (Морозов) начинает расследование, а Лера оказывается вовлеченной в поиски преступника. Она вычисляет его, но убийца так просто не сдается. Он намекает, что знает главную тайну Лилит, и вынуждает ее вступить в опасную игру.
«Было интересно, что все мы, актеры, не видели изначально сценарий полностью, то есть мы расследовали преступления вместе со своими персонажами, и до последнего момента не знали, чем закончится дело и кто преступник», — рассказал Евгений Морозов.
Сериал «Тайна Лилит» снимали в Краснодаре и в Москве: в цирке «Шапито», институте имени Капицы на Ленинских горах и Архитектурном институте. Специально для некоторых сцен были выстроены декорации СИЗО, а горы Хибины, куда отправляются главные герои, снимали на домодедовском песчаном карьере.
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