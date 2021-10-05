Стартовали съемки подростковой драмы «Ада» Станислава Светлова, ученика Владимира Меньшова

Режиссер Станислав Светлов – выпускник мастерской Владимира Меньшова во ВГИКе — приступил к съемкам драмы «Ада» о подростках и трудностях взросления. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра «ВГИК-Дебют», который занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба продюсерского центра «ВГИК-Дебют»
В центре сюжета — 12-летняя Ада. Вместе с мамой Варей она живет в крошечном городке в российской глубинке, и обе находят свое счастье, не покидая родного дома и ничего не имея, кроме самой любви. На глазах зрителей девочка будет стремительно взрослеть, научится верить, прощать и оставаться доброй. По словам авторов, это будет кино для семейного просмотра, которое подарит зрителям много нежности и тепла.
обсуждение >>