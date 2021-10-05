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Стартовали съемки подростковой драмы «Ада» Станислава Светлова, ученика Владимира Меньшова

5 октября
2021 год

Новости кино >>
5 октября 2021
Режиссер Станислав Светлов – выпускник мастерской Владимира Меньшова во ВГИКе — приступил к съемкам драмы «Ада» о подростках и трудностях взросления. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра «ВГИК-Дебют», который занимается производством проекта.

Стартовали съемки подростковой драмы «Ада» Станислава Светлова, ученика Владимира Меньшова
фото: Пресс-служба продюсерского центра «ВГИК-Дебют»

В центре сюжета — 12-летняя Ада. Вместе с мамой Варей она живет в крошечном городке в российской глубинке, и обе находят свое счастье, не покидая родного дома и ничего не имея, кроме самой любви. На глазах зрителей девочка будет стремительно взрослеть, научится верить, прощать и оставаться доброй. По словам авторов, это будет кино для семейного просмотра, которое подарит зрителям много нежности и тепла.

Образ главной героини воплотит юная актриса Мария Кожуханцева. Фильм станет для неё первым большим опытом в кино, как и для Севы Ярчевского, исполнителя роли ее друга Вити. Мать Ады сыграет Ольга Озоллапиня, отмеченная на премии «Золотой Орёл» за лучшую женскую роль в ленте «Блокадный дневник». Роль ее приятеля и учителя Ады исполнит Михаил Ложкин, актер Большого театра кукол в Санкт-Петербурге. Над сценарием проекта работал Евгений Баранов при участии Дениса ОсокинаОвсянки»).
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Евгений Баранов (II)Михаил ЛожкинВладимир МеньшовОльга ОзоллапиняДенис ОсокинСтанислав Светлов
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