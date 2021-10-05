Тильда Суинтон снимется в мюзикле о последних людях на Земле

Тильда Суинтон
исполнит одну из ведущих ролей в мюзикле «Конец
» (The End). Его поставит режиссер Джошуа Оппенхаймер
, номинированный на «Оскар» за документальный фильм «Акт убийства
», сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
Фильм расскажет о жизни последней семьи на Земле и будет снят в стилистике мюзиклов «золотого века» Голливуда. Съемки стартуют в следующем году.
Компанию Суинтон составят звезда «1917
» Джордж МакКей
и Стивен Грэм
, известный по фильму «Большой куш
». Производством мюзикла займется студия Neon, работавшая над оскароносной лентой «Паразиты
».
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