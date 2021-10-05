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Тильда Суинтон снимется в мюзикле о последних людях на Земле

5 октября
2021 год

Новости кино >>
5 октября 2021
Тильда Суинтон исполнит одну из ведущих ролей в мюзикле «Конец» (The End). Его поставит режиссер Джошуа Оппенхаймер, номинированный на «Оскар» за документальный фильм «Акт убийства», сообщает Deadline.

Тильда Суинтон снимется в мюзикле о последних людях на Земле
фото: Getty Images

Фильм расскажет о жизни последней семьи на Земле и будет снят в стилистике мюзиклов «золотого века» Голливуда. Съемки стартуют в следующем году.

Компанию Суинтон составят звезда «1917» Джордж МакКей и Стивен Грэм, известный по фильму «Большой куш». Производством мюзикла займется студия Neon, работавшая над оскароносной лентой «Паразиты».
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