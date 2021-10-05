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Объявлен победитель фестиваля об онлайн-знакомствах Mamba Film Festival

5 октября
2021 год

Новости кино >>
5 октября 2021
Объявлен победитель фестиваля об онлайн-знакомствах Mamba Film Festival. Главный приз — миллион рублей — получили Антон Кононов, Дмитрий Саханов и Оксана Шелест, работающие под творческим псевдонимом Аркадий Недушный. Они сняли ироничную зарисовку «Шаурма», сообщают организаторы смотра.

Объявлен победитель фестиваля об онлайн-знакомствах Mamba Film Festival
фото: Shutterstock

Главный герой ленты — простой парень, любящий тусовки и далекий от здорового образа жизни. Но однажды он увидел на «Мамбе» идеальную девушку, ради которой он решил измениться. После победы в конкурсе создателям «Шаурмы» предстоит снять имиджевый новогодний ролик для приложения «Мамба».

Более чем из ста заявок в финал попали 12 работ, посвященных поиску пары онлайн. Сам конкурс начался весной, а участникам был выделен бюджет на съемки. Все короткометражки сделаны в формате screenlife, когда действие разворачивается на экране смартфонов.
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