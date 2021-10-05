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Подведены итоги Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс»

5 октября
2021 год

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5 октября 2021
Завершился VIII Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс». Гран-при достался картине «Окно за океаном» иранского режиссера Бабака Набизазаде, а лучшим игровым фильмом признали французско-норвежскую ленту «Расправь крылья» Николя Ванье, сообщают организаторы.

Подведены итоги Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс»
фото: К/ф «Расправь крылья»

В номинации «Лучшее короткометражное игровое кино» победил Маттиа Мура Ваннузи из Италии с фильмом «Наше имя Анна». Израильский «Кинотеатр Рекс» эксперты сочли лучшей анимационной работой, а конкурс документального, научно-популярного и просветительского кино оказался победным для Дафны ван ден Блинк и ее работы «Пока жду папу».

Приз дирекции достался «Яблоне» Ольге Ажнакиной. Среди других российских лауреатов – картина «Отряд Таганок» Айнура Аскарова из конкурса полнометражных лент, получившая специальный приз, а также короткий метр «Рух» Михаила Плиско, ставший приоритетным у детского жюри. Кроме того, мнения детского и взрослого жюри кинофестиваля «Ноль Плюс» сошлись не первый раз: фильм «Под зонтом» испанских режиссеров Хосе Пратса и Альваро Роблеса первые оценили как лучший, а вторые наградили спецпризом.

В общей сложности свои работы представили кинематографисты 35 стран мира: Италии, Швеции, Чехии, Индии, Китая, Израиля, Великобритании, Франции, Египта, США, Канады, Бразилии, Австралии и других. При этом, из более чем двух с половиной тысяч заявок эксперты отобрали 103 ленты, которые в итоге вошли в программу. Порядка 40 фильмов и мультфильмов ранее в России не демонстрировались — это были премьеры.

Центральные офлайн-площадки фестиваля по традиции приняла Тюмень. Показы конкурсных работ состоялись и продолжаются в десятках городов, а множество зрителей присоединилось к мероприятиям дистанционно в онлайн-кинотеатре.
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