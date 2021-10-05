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«Перевал Дятлова» покажут в эфире ТВ-3

5 октября
2021 год

Новости кино >>
5 октября 2021
В этом телесезоне исторический сериал «Перевал Дятлова» покажут в эфире ТВ-3, сообщает пресс-служба телеканала.

«Перевал Дятлова» покажут в эфире ТВ-3

Согласно данным компании «Роскино», «Перевал Дятлова» стал самым популярным российским сериалом за рубежом в 2021 году — именно ему принадлежит наибольшее число сделок. Так, международные права на проект еще на стадии производства приобрел немецкий дистрибьютор Beta Film, заключивший в дальнейшем сделки с Walt Disney на показ сериала в Германии, с североамериканским стриминговым сервисом Topic для показа в США и Канаде, с WarnerMedia (HBO Max) для выпуска в Латинской Америке, а также с представителями Скандинавии и Австралии.

Восьмисерийный «Перевал Дятлова» возвращает зрителя в год гибели девяти туристов на Урале – в ночь с 1 на 2 февраля 1959-го. В драме сразу две сюжетные линии, разбитые по нечетным и четным эпизодам: первая представляет собой расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в уральский городок Ивдель сразу после обнаружения тел, вторая – реконструкцию похода туристов во главе с Игорем Дятловым.
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