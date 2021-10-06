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Трейлер: одна из самых длинных пьес Шекспира перевоплотилась в аниме «Похороны Короля роз»

6 октября
2021 год

Новости кино >>
6 октября 2021
В сети появились трейлер и постеры сериала «Похороны Короля роз» — волной интерпретации «Ричарда III» Уильяма Шекспира от создателей аниме «Торадора!».



«Похороны Короля роз» — экранизация одноименной сёдзё-манге Аи Кано, основанной на пьесе Шекспира (самой длинной после «Гамлета»). Она начала выходить в 2013 году. Сериал покажет иную версию войны Алой и Белой розы, а также истории последнего из рода Плантагенетов на английском престоле. Ричарда из династии Йорков преследуют мрачные видения, ненависть матери и биологические особенности, из-за которых окружающие считают его демоном. Ричард — интерсекс, то есть есть анатомия отличается от представлений о мужском и женском теле (по ошибке часто используют слово «гермафродит»). Он пытается помочь отцу стать королем Англии и оказывается втянут в войну.

Смотреть онлайн «Пустая корона» — сериал BBC по историческому циклу Шекспира. «Ричард III» — 7 серия (в главной роли Бенедикт Камбербэтч).

Премьера намечена на январь 2022 года. Производством занимается студия J.C. Staff, известная по таким аниме, как «Торадора!», «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!», «Бакуман» и «Юная революционерка Утэна».
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Коробей   6.10.2021 - 10:23
Вот уж про что еще точно не делали аниме, так это про это! Но с другой стороны, классика в новом формате может больше зайти молодежи, что неплохо читать далее>>
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J.C. StaffАнимацияаниме
фильмы
БакуманОх уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!Торадора!Юная революционерка Утэна

фотографии >>
Трейлер: одна из самых длинных пьес Шекспира перевоплотилась в аниме «Похороны Короля роз» фотографии
Трейлер: одна из самых длинных пьес Шекспира перевоплотилась в аниме «Похороны Короля роз» фотографии
Трейлер: одна из самых длинных пьес Шекспира перевоплотилась в аниме «Похороны Короля роз» фотографии
Трейлер: одна из самых длинных пьес Шекспира перевоплотилась в аниме «Похороны Короля роз» фотографии
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