Трейлер: одна из самых длинных пьес Шекспира перевоплотилась в аниме «Похороны Короля роз»

В сети появились трейлер и постеры сериала «Похороны Короля роз» — волной интерпретации «Ричарда III» Уильяма Шекспира от создателей аниме «Торадора!».
«Похороны Короля роз» — экранизация одноименной сёдзё-манге Аи Кано, основанной на пьесе Шекспира (самой длинной после «Гамлета»). Она начала выходить в 2013 году. Сериал покажет иную версию войны Алой и Белой розы, а также истории последнего из рода Плантагенетов на английском престоле. Ричарда из династии Йорков преследуют мрачные видения, ненависть матери и биологические особенности, из-за которых окружающие считают его демоном. Ричард — интерсекс, то есть есть анатомия отличается от представлений о мужском и женском теле (по ошибке часто используют слово «гермафродит»). Он пытается помочь отцу стать королем Англии и оказывается втянут в войну.
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