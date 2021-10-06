Кира Найтли раскроет имя Бостонского душителя

Кира Найтли
согласилась на главную роль в драме «Бостонский душитель» (Boston strangler), уверяет Deadline
.
Режиссёрское кресло картины займёт Мэтт Раскин, снявший ленту «Краун-Хайтс
». Продюсерская команда состоит из Ридли Скотта
, Кевина Уолша, Тома Акерли и Джози Макнамары, а за производство отвечает кинокомпания 20th Century Studios. Съёмки в Бостоне запланированы на декабрь.
Основой для картины послужат реальные события, имевшие место в Бостоне образца 1960-х годов, где нашли тела убитых и изнасилованных 13 женщин. Найтли предстоит перевоплотиться в журналистку Лоретту Маклафлин, которая вместе с коллегой-репортером Джином Коулом связала между собой убийства и раскрыла историю маньяка, прозванного Бостонским душителем. Им оказался некий Альберт де Сальво.
Это не первое обращение кинематографистов к нашумевшему делу. В 1968-м вышел криминальный триллер «Бостонский душитель
» Ричарда Флейшера
с Тони Кёртисом
в титульном образе и Генри Фондой
в качестве детектива.
обсуждение >>