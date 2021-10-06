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Кира Найтли раскроет имя Бостонского душителя

6 октября
2021 год

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6 октября 2021
Кира Найтли согласилась на главную роль в драме «Бостонский душитель» (Boston strangler), уверяет Deadline.

Режиссёрское кресло картины займёт Мэтт Раскин, снявший ленту «Краун-Хайтс». Продюсерская команда состоит из Ридли Скотта, Кевина Уолша, Тома Акерли и Джози Макнамары, а за производство отвечает кинокомпания 20th Century Studios. Съёмки в Бостоне запланированы на декабрь.

Кира Найтли раскроет имя Бостонского душителя
фото: boston.com

Основой для картины послужат реальные события, имевшие место в Бостоне образца 1960-х годов, где нашли тела убитых и изнасилованных 13 женщин. Найтли предстоит перевоплотиться в журналистку Лоретту Маклафлин, которая вместе с коллегой-репортером Джином Коулом связала между собой убийства и раскрыла историю маньяка, прозванного Бостонским душителем. Им оказался некий Альберт де Сальво.

Это не первое обращение кинематографистов к нашумевшему делу. В 1968-м вышел криминальный триллер «Бостонский душитель» Ричарда Флейшера с Тони Кёртисом в титульном образе и Генри Фондой в качестве детектива.
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