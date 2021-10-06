Открыт приём заявок на четвёртую национальную премию в области веб-индустрии

Начался приём заявок на участие в IV Национальной премии в области веб-контента
. Попасть в конкурс могут все интернет-проекты, снятые на русском языке, премьера которых состоялась с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021-го. Подать заявку можно до 20 декабря 2021-года включительно. Церемония вручения состоится в феврале, уточняет пресс-служба премии.
С этого года в конкурсе могут принять участие digital-версии телевизионных проектов, размещённые на онлайн-ресурсах. Подать заявку
можно в 11 номинациях: «Тревел онлайн-проект года», «Познавательный онлайн-проект года», «Документальный онлайн-проект года», «Развлекательное онлайн-шоу года», «Интервьюер года», «Лучшая актриса интернет-сериала», «Лучший актёр интернет-сериала», «Лучший режиссёр онлайн-проекта/сериала», «Лучший веб-сериал», «Лучший интернет-сериал (менее 24 минут)» и «Лучший интернет-сериал (более 24 минут)». Форма заявки
доступна на официальном сайте премии.
Лауреатами премии, вручаемой с 2018-го, в разные годы стали Анастасия Ивлеева
, Александр Гудков
, Ксения Собчак
, Тимур Бекмамбетов
, Юрий Дудь, Антон Красовский, Алёна Блин, сериалы «Чики
», «Перевал Дятлова
», «Трудные подростки
», «Псих
», «Миллионер из Балашихи
», онлайн-шоу «Лига плохих шуток», «Что было дальше», телеграм-канал Mash, ресурс Культура.рф и другие. Учредителем и организатором премии является компания Red Carpet Studio и портал The Digital reporter.
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