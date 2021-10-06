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Открыт приём заявок на четвёртую национальную премию в области веб-индустрии

6 октября
2021 год

Новости кино >>
6 октября 2021
Начался приём заявок на участие в IV Национальной премии в области веб-контента. Попасть в конкурс могут все интернет-проекты, снятые на русском языке, премьера которых состоялась с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021-го. Подать заявку можно до 20 декабря 2021-года включительно. Церемония вручения состоится в феврале, уточняет пресс-служба премии.

Открыт приём заявок на четвёртую национальную премию в области веб-индустрии
фото: premia-w.ru

С этого года в конкурсе могут принять участие digital-версии телевизионных проектов, размещённые на онлайн-ресурсах. Подать заявку можно в 11 номинациях: «Тревел онлайн-проект года», «Познавательный онлайн-проект года», «Документальный онлайн-проект года», «Развлекательное онлайн-шоу года», «Интервьюер года», «Лучшая актриса интернет-сериала», «Лучший актёр интернет-сериала», «Лучший режиссёр онлайн-проекта/сериала», «Лучший веб-сериал», «Лучший интернет-сериал (менее 24 минут)» и «Лучший интернет-сериал (более 24 минут)». Форма заявки доступна на официальном сайте премии.

Лауреатами премии, вручаемой с 2018-го, в разные годы стали Анастасия Ивлеева, Александр Гудков, Ксения Собчак, Тимур Бекмамбетов, Юрий Дудь, Антон Красовский, Алёна Блин, сериалы «Чики», «Перевал Дятлова», «Трудные подростки», «Псих», «Миллионер из Балашихи», онлайн-шоу «Лига плохих шуток», «Что было дальше», телеграм-канал Mash, ресурс Культура.рф и другие. Учредителем и организатором премии является компания Red Carpet Studio и портал The Digital reporter.
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