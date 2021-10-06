Анатолий Руденко станет ветеринаром

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Стать участником можно до 20 декабря включительно

Открыт приём заявок на четвёртую национальную премию в области веб-индустрии

6 октября

Кира Найтли раскроет имя Бостонского душителя

Актриса согласилась на главную роль в драме, основанной на реальных событиях