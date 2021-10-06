Анатолий Руденко станет ветеринаром

По сюжету бывший хирург-травматолог Олег Романов (Руденко) вынужден пойти работать в ветеринарную клинику. Он уверен, что это временно, но совсем скоро он уже мчится в клинику по первому звонку, проводит бессонные ночи у «постели» хвостатых пациентов. Но дело не только в работе. Олег счастлив от того, что каждый день рядом с ним спасает чьих-то домашних питомцев его коллега Алина (Полянская).
фото: пресс-служба компании Star Media
«Мне понравилась эта роль, потому что в сценарии очень здорово расставлены акценты: история главных героев рассказана через события в ветеринарной клинике и нет привычного мелодраматизма. До съёмок консультировалась со знакомым ветеринаром, изучила много информации, научилась держать шприц и хирургические инструменты. Но самое главное – я сменила имидж ради этой роли! Хорошо помню, как ехала в машине и меня осенило: "У Алины должна быть короткая стрижка!"», — рассказала о своей героине Елена Полянская.
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