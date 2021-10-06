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Антон Маслов и Лена Ланских примут участие в онлайн-программе рынка Potential Project Market

6 октября
2021 год

Новости кино >>
6 октября 2021
Стала известна программа ежегодного российского рынка кинопроектов Potential Project Market, который пройдёт с 22 по 24 октября в онлайн-формате. В рамках события состоятся питчинг сериалов, онлайн-встречи с режиссёрами Антоном Масловым и Леной Ланских, дискуссии об актуальных запросах российских кинокомпаний и платформ на сериальные проекты, интерактивных технологиях и новых форматах в кино, а также совместно с лабораторией «Ленфильм-дебют» обсуждение возможностей для дебютантов при участии Бориса Хлебникова, Наталии Мещаниновой и Натальи Дрозд. Участие бесплатно, уточняет пресс-служба продюсерского центра Potential.

Антон Маслов и Лена Ланских примут участие в онлайн-программе рынка Potential Project Market
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

Программа стартует 22 октября питчингом сериалов. В его жюри включены главный редактор кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Антон Токтонов, главный редактор кинокомпании «Марс Медиа» Виктория Локтева-Добрынина, главный редактор кинокомпании Star Media Мария Ваксман, креативный директор «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра Kion Наталья Исакова, креативный продюсер ГПМ КИТ Мария Меленевская и сценарист, креативный продюсер Маруся Трубникова.

23 октября состоится Public Talk «Что ищут редакторы и креативные продюсеры? Сериальные проекты для российских кинокомпаний и платформ». Спикерами выступят Антон Токтонов, Виктория Локтева-Добрынина, Мария Ваксман и Наталья Исакова. Директор, соучредитель и генеральный продюсер студии Lateral Summer Аля Береславцева проведёт мастер-класс «Интерактивные и веб-сериалы: кейс проекта о кибербуллинге "Ничего страшного"». В этот же день в рамках Q&A режиссёр, монтажёр и продюсер Александр Бабаев расскажет об опыте кинопроизводства в США, а Антон Маслов поведает о том, как создавался сериал «Вампиры средней полосы».

Антон Маслов и Лена Ланских примут участие в онлайн-программе рынка Potential Project Market
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

24 октября организаторы рынка совместно с лабораторией «Ленфильм-дебют» проведут Public talk «Как запустить успешный дебют» с участием Бориса Хлебникова, Наталии Мещаниновой и Натальи Дрозд. Последняя, как инициатор создания и руководитель лаборатории, ответит на вопросы вместе с креативным продюсером Potential Ириной Обидовой. В последний день рынка также состоится Public Talk «Как эффективно выстраивать работу с редактором», чьими спикерами заявлены главный редактор Potential Александр Карманов и сценарист, редактор Potential Лиза Цыганова. Завершит программу Q&A с Леной Ланских, победившей со своим дебютным фильмом «Ничья» в конкурсной программе «Новые режиссёры» международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Трансляция онлайн-программы PPM 2021 Online будет проходить в zoom и на YouTube-канале Potential Film Company. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться можно здесь.
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