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«Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной стартует 11 октября

6 октября
2021 год

Новости кино >>
6 октября 2021
На НТВ 11 октября в 21.20 состоится премьера десятисерийной остросюжетной драмы «Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной стартует 11 октября
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Главный герой — талантливый нейрохирург Андрей Смирнов (Сафонов) — настолько поглощён работой в больнице, что окружающий мир его попросту не интересует: супруга ушла от него, а сын, росший без должного внимания, довольно далёк от отца. Единственная поддержка и опора Смирнова в этой жизни — его невеста Марина (Снаткина), анестезиолог и замглавврача больницы, в которой они работают.

«Это тот случай актёрского счастья, когда можно полностью довериться режиссёру, а режиссёр доверяет актёру. И это здорово. Пока я не могу проводить операции на мозге, как мой персонаж, но чёткостью движений и слаженностью действий во время операции пришлось овладевать. И да, меня даже пригласили на полставки в местную клинику. Драки, погони я всегда стараюсь выполнять самостоятельно, а вот сложные трюки — это территория профессионалов этого дела. Каскадёрская профессия сложна и потрясающе красива. Всегда смотрю на них с восхищением», – делится Кирилл Сафонов.

«Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной стартует 11 октября
фото: пресс-служба телеканала НТВ

История начинается с того, что на операционный стол к Смирнову попадает пациент: его жизнь удаётся спасти, но на следующий день он умирает. Пытаясь разобраться, что же послужило причиной смерти, врач оказывается в СИЗО по подозрению в убийстве, а после — в банде, которая противостоит рейдерскому захвату порта. Буквально за несколько дней у Смирнова происходит переоценка ценностей: принципы и идеалы, в которые он верил, терпят крах.

«Сериал о людях, об их отношениях и о том, как эти люди меняются. Обстоятельства экстремальные, и следить за изменениями характеров героев в свете таких обстоятельств достаточно интересно. Снимали в очень интересных локациях – порт, плюс, так как это "портово-речная" история, был остров погибших кораблей, где насыщенный всяким страшным железом пейзаж. Что касается криминальной истории – снимали в заброшенных домах, на пустырях, очень колоритных. Сложность сцен больше состояла не в техническом плане, а в подготовке к ним. Но актёры были хорошо подготовлены, что очень помогало. Иногда только подводили погодные условия», — рассказывает режиссёр сериала Алексей Карелин.



Чтобы выжить, человек может пойти на любые поступки, и Смирнов совершает преступление. А выжить хирургу действительно необходимо, потому что в этой же банде оказывается самый дорогой ему человек – родной сын, который пока не понимает, что впереди только одна перспектива – смерть. Чтобы спасти сына, Смирнов идёт против членов банды, и сам неминуемо становится преступником.

В сериале также сыграли Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Татьяна Колганова, Александра Каштанова и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают оператор Николай Трухин и художник Владлен Семченков.
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«Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной стартует 11 октября фотографии
«Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной стартует 11 октября фотографии
«Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной стартует 11 октября фотографии
«Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной стартует 11 октября фотографии
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