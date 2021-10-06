«Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной стартует 11 октября

Главный герой — талантливый нейрохирург Андрей Смирнов (Сафонов) — настолько поглощён работой в больнице, что окружающий мир его попросту не интересует: супруга ушла от него, а сын, росший без должного внимания, довольно далёк от отца. Единственная поддержка и опора Смирнова в этой жизни — его невеста Марина (Снаткина), анестезиолог и замглавврача больницы, в которой они работают.
«Это тот случай актёрского счастья, когда можно полностью довериться режиссёру, а режиссёр доверяет актёру. И это здорово. Пока я не могу проводить операции на мозге, как мой персонаж, но чёткостью движений и слаженностью действий во время операции пришлось овладевать. И да, меня даже пригласили на полставки в местную клинику. Драки, погони я всегда стараюсь выполнять самостоятельно, а вот сложные трюки — это территория профессионалов этого дела. Каскадёрская профессия сложна и потрясающе красива. Всегда смотрю на них с восхищением», – делится Кирилл Сафонов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
История начинается с того, что на операционный стол к Смирнову попадает пациент: его жизнь удаётся спасти, но на следующий день он умирает. Пытаясь разобраться, что же послужило причиной смерти, врач оказывается в СИЗО по подозрению в убийстве, а после — в банде, которая противостоит рейдерскому захвату порта. Буквально за несколько дней у Смирнова происходит переоценка ценностей: принципы и идеалы, в которые он верил, терпят крах.
«Сериал о людях, об их отношениях и о том, как эти люди меняются. Обстоятельства экстремальные, и следить за изменениями характеров героев в свете таких обстоятельств достаточно интересно. Снимали в очень интересных локациях – порт, плюс, так как это "портово-речная" история, был остров погибших кораблей, где насыщенный всяким страшным железом пейзаж. Что касается криминальной истории – снимали в заброшенных домах, на пустырях, очень колоритных. Сложность сцен больше состояла не в техническом плане, а в подготовке к ним. Но актёры были хорошо подготовлены, что очень помогало. Иногда только подводили погодные условия», — рассказывает режиссёр сериала Алексей Карелин.
Чтобы выжить, человек может пойти на любые поступки, и Смирнов совершает преступление. А выжить хирургу действительно необходимо, потому что в этой же банде оказывается самый дорогой ему человек – родной сын, который пока не понимает, что впереди только одна перспектива – смерть. Чтобы спасти сына, Смирнов идёт против членов банды, и сам неминуемо становится преступником.
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