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В середине осени состоится питчинг «15 пилотов»

6 октября
2021 год

Новости кино >>
6 октября 2021
В Москве четвёртый год подряд пройдёт защита дипломных проектов курса высшего уровня «Сериал 2.0» под руководством главных и шеф-редакторов платформ, телеканалов и кинокомпаний. Согласно пресс-службе сценарного агентства и школы «Лига кино», выступающей организатором мероприятия, питчинг проектов традиционно состоится в 17.00 14 октября в зале киностудии «Амедиа» при поддержке Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Курс высшего уровня «Сериал 2.0» построен по принципу непрерывной редакторской работы в течение девяти месяцев под руководством тех, кто запускает проекты в кинокомпаниях и платформах/телеканалах. Его мастерами являются шеф-редактор платформы Premier Наталья Шишкова, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, шеф-редактор Дирекции игрового кино и сериалов НТВ Василий Корвяков и главный редактор кинокомпании «Мостелефильм» Константин Закашанский.

В середине осени состоится питчинг «15 пилотов»
фото: пресс-служба «Лиги кино»

С января по сентябрь 2021 года студенты курса, прошедшие предварительный квалификационный отбор, писали свои сериальные проекты в соответствии с теми трендами и тенденциями, которые транслировали им мастера киносериальной индустрии. Редакторская работа была завершена только в начале октября и 15 проектов готовы к презентации для продюсеров и редакторов.

Питчинг «15 пилотов» – высшая точка в двухлетней образовательной лестнице, которую проходят слушатели сценарной школы «Лига Кино», после завершения курсов короткого и полного метра, а теперь ещё и курса сериалов. В этом году данное событие станет первой точкой в работе нового участника кинорынка – сценарного агентства «Лига Кино», созданного чтобы помочь талантливым авторам и опытным продюсерам/редакторам найти друг друга. На питчинг приглашаются только профессионалы отрасли: продюсеры, редакторы, режиссёры. Это обусловлено тем, что зал «Амедиа» вмещает всего 60 человек. Аккредитация проходит по емейл info@ligakino.ru.
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