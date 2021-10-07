Трейлер: космический линкор «Ямато» не сдается

Полнометражное аниме «Космический линкор «Ямато» 2205: Новое приключение»
, который выйдет в японский прокат 8 октября, обзавелся свежим трейлером.
Космоопера «Космический линкор «Ямато»
вышла в 1974 году и стала одним из самых популярных аниме в истории (к сценарию приложил руку недавно
скончавшийся Эйити Ямамото). До сих пор оно остается очень влиятельным: согласно опросу 2007 года, именно после «Ямато» многие японские зрители становились отаку — то есть фанатами аниме и массовой культуры вообще (среди них, например, популярный современный художник Такаси Мураками
).
Сериал в подробностях описывал борьбу человечества за выживание после нападения в 2199 году инопланетной расы Гамилус. В результате атаки Земля подверглась мощному радиоактивному излучению, но людям пришли на помощь другие пришельцы — с планеты Искандер. Они передали людям чертежи космического двигателя и пообещали подарить технологию, помогающую в борьбе с радиацией. Земляне переделывают затонувший во Второй мировой войне линкор «Ямато», чтобы отправляются в опасное космическое путешествие к планете Искандер.
С 2012 года был запущен цикл ремейков, переосмысливающих идеи оригинального сериала. Дилогия «Космический линкор «Ямато» 2205: Новое приключение» — прямое продолжение этого цикла. Производством занимается студия Satelight
, известная по аниме «Хроники Горизонта»
, «Макросс Фронтир»
, «Сказка о хвосте Феи
», «Мув Лув: Полное затмение
» и «Приятели с пушками
».
Звучащая в трейлере композиция исполнена известной японской певицей Аякой Хирахарой
, ранее работавшей над саундтреками аниме «Повесть о стране цветных облаков»
и «Унесенные призраками»
.
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