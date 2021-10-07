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Трейлер: космический линкор «Ямато» не сдается

7 октября
2021 год

Новости кино >>
7 октября 2021
Полнометражное аниме «Космический линкор «Ямато» 2205: Новое приключение», который выйдет в японский прокат 8 октября, обзавелся свежим трейлером.



Космоопера «Космический линкор «Ямато» вышла в 1974 году и стала одним из самых популярных аниме в истории (к сценарию приложил руку недавно скончавшийся Эйити Ямамото). До сих пор оно остается очень влиятельным: согласно опросу 2007 года, именно после «Ямато» многие японские зрители становились отаку — то есть фанатами аниме и массовой культуры вообще (среди них, например, популярный современный художник Такаси Мураками).

Сериал в подробностях описывал борьбу человечества за выживание после нападения в 2199 году инопланетной расы Гамилус. В результате атаки Земля подверглась мощному радиоактивному излучению, но людям пришли на помощь другие пришельцы — с планеты Искандер. Они передали людям чертежи космического двигателя и пообещали подарить технологию, помогающую в борьбе с радиацией. Земляне переделывают затонувший во Второй мировой войне линкор «Ямато», чтобы отправляются в опасное космическое путешествие к планете Искандер.

Трейлер: космический линкор «Ямато» не сдается

С 2012 года был запущен цикл ремейков, переосмысливающих идеи оригинального сериала. Дилогия «Космический линкор «Ямато» 2205: Новое приключение» — прямое продолжение этого цикла. Производством занимается студия Satelight, известная по аниме «Хроники Горизонта», «Макросс Фронтир», «Сказка о хвосте Феи», «Мув Лув: Полное затмение» и «Приятели с пушками».

Звучащая в трейлере композиция исполнена известной японской певицей Аякой Хирахарой, ранее работавшей над саундтреками аниме «Повесть о стране цветных облаков» и «Унесенные призраками».
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обсуждение >>
№ 1
Мария Шулик   7.10.2021 - 08:57
Мне просто даже интересно, все ли, что выходит на большом экране в Японии, доходит до больших экранов на Запада и у нас? Мне кажется, совсем небольшой процент читать далее>>
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Трейлер: космический линкор «Ямато» не сдается фотографии
Трейлер: космический линкор «Ямато» не сдается фотографии
Трейлер: космический линкор «Ямато» не сдается фотографии
Трейлер: космический линкор «Ямато» не сдается фотографии
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