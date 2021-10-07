Тимур Бекмамбетов создаст мультфильм «Ходжа Насреддин» совместно с кинематографистами Узбекистана и Казахстана

Итогом участия российских кинематографистов в XIII Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути», в рамках которого прошли Дни российского кино в Узбекистане, стало достижение ключевых соглашений по копродукции и сотрудничеству с ведущими игроками индустрии Центральной Азии. Широкая программа российского участия также включала показы российских фильмов в Ташкенте, Самарканде, Бухаре: Russian Film Festival, стартовавший онлайн в 2020 году, впервые прошёл в очном формате с масштабным присутствием российской делегации. В рамках Дней состоялось и открытие первого зарубежного филиала ВГИКа в столице Узбекистана, уточняет пресс-служба Роскино.
фото: пресс-служба Роскино
Одним из важнейших итогов стало стратегическое соглашение между кинокомпанией «Базелевс», Агентством кинематографии Узбекистана и студией «Казахфильм» о совместном производстве нового анимационного проекта Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин», для которого стороны договорились открыть анимационные школы-студии в Узбекистане и Казахстане. Соглашение было подписано в присутствии заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Азиза Абдухакимова и заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой в рамках дискуссионной панели «Рост рынка онлайн-платформ как фактор развития копродукции между Россией и Средней Азией», в которой приняли участие руководители ведущих российских VOD-плаформ Ivi, Kinopoisk HD, Okko, Premier, Kion и представители киноиндустрии Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. Также в рамках панели состоялась презентация первой узбекской платформы Umovie, созданной совместно с российской компанией SPB TV. Одним из востребованных жанров для потенциальной копродукции со странами Средней Азии представители российских онлайн платформ назвали детский и семейный контент, в частности, сказки и фольклор, герои которого известны как в России, так и в странах Ближнего Востока и Средней Азии.
Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов отметил, что «российское участие стало важнейшей составляющей возрожденного по инициативе Президента нашей страны Шавката Мирзиёева Ташкентского международного кинофестиваля. Мы рады, что начатый диалог индустрий уже дал конкретные результаты и договорённости как на уровне производства контента и взаимодействия с российскими VOD-платформами – как в случае с копродукционным соглашением с "Базелевс", так и на уровне образования – на примере открытия в Узбекистане первого зарубежного филиала ВГИКа... Сегодня в Узбекистане Президентом страны реализуются серьёзные меры по реформированию киноиндустрии — проведена реконструкция и "Узбекфильма", возрождён Дом кино, создан Музей кино, создан и открыт Госфильмофонд, осуществляется поставка новой техники на 30 млн долларов США, планируется строительство новых павильонов, увеличивается количество кинотеатров в стране. Мы уверены, что все эти инициативы в совокупности дадут мощный старт новой истории сотрудничества. Если после 1991 года это были единичные случаи копродукции, в 2020-2021 годах таких проектов уже пять – как готовых, так и в стадии производства. На кинофестивале мы подписали с российскими студиями ещё три совместных проекта. Мы также рады, что показ широкой программы российских фильмов в разных городах Узбекистана привлёк большое количество местных зрителей, это говорит о высоком интересе аудитории к российскому кино».
фото: пресс-служба Роскино
Генеральный директор Роскино Евгения Маркова представила потенциальным партнёрам возможности совместного кинопроизводства с Россией: программу поддержки миноритарной копродукции, запущенной Минкультуры РФ в 2019-м; программу рибейтов и работу кинокомиссий в России, а также возможности частного фонда Кинопрайм, предоставляющего до 50% поддержки от стоимости проекта. В качестве возможных направлений развития копродукции были названы участие кинематографистов Центральной Азии в российских питчингах, а также организация копродукционных панелей в рамках ММКФ и ежегодных мероприятий Russian Film Festival в Узбекистане.
По словам Марковой, «достигнутое копродукционное соглашение — свидетельство того, что сейчас сложилось очень много предпосылок к дальнейшему развитию сотрудничества России и стран Центральной Азии в сфере кинематографии. Во-первых, уже есть опыт успешной копродукции с Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, особенно в последнее десятилетие. Во-вторых, в киноиндустрии каждой из этих стран есть свой уникальный национальный характер и специфика, локальные самобытные истории, которые могут стать "отправной точкой" для интересных совместных проектов. Сегодня, с учётом спроса в мировой киноиндустрии на региональный контент, крайне важно иметь локальную историю, — и мы видим это в тех сериалах и фильмах, которые становятся хитами на международных платформах. Также, усиливающаяся роль VOD-платформ в создании оригинального контента и его продвижении на мировой рынок делает их важными игроками в копродукционном процессе, и российские VOD-платформы готовы участвовать в создании контента разных жанров – фильмов, сериалов, анимации. Ещё один важный фактор, способствующий развитию копродукции, – это новые образовательные инициативы в сфере киноиндустрии. Открытие филиала ВГИКа в Ташкенте – знаковое событие; обмен опытом и коммуникация молодых кинематографистов с экспертами из России также будет вдохновлять на новые совместные проекты. И конечно, активные действия по поддержке копродукции на государственном уровне – как со стороны Минкультуры РФ, так и со стороны Узбеккино, способствуют развитию этого направления».
фото: кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»
Важной частью деловой программы также стал круглый стол «Кино будущего. Новые технологии в кинопроизводстве», в рамках которого российские компании «Базелевс», ГПМ «Кит», Main Road Post и CGF представили свои технологические возможности и рассказали об инновационных форматах в фильмах — screenlife, extended reality («расширенная реальность»), технологии ViewGA и других. Большая образовательная панель Дней российского кино включала мастер-классы Тимура Бекмамбетова, Владимира Хотиненко, Рената Давлетьярова, Анны Гудковой, Лалы Рустамовой и других.
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