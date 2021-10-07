Режиссер Иван И. Твердовский
работает над экологической драмой «Кликушество». Проект был представлен на питчинге социально значимого кино, который проходит сегодня в Министерстве культуры.
Действие картины разворачивается на севере России и в Норвегии. По сюжету 18-летняя Вика страдает странным психологическим заболеванием. Местные жители считают его одержимостью — кликушеством, но на самом деле это результат серьезных экологических проблем поселка, в котором она живет. Для избавления от недуга Вика решает сбежать в соседнее королевство, но чтобы остаться там выбирает не традиционный метод — замужество или учебу, а преступление.
Первый вариант сценария Твердовский написал более 10 лет назад, еще до «Класса коррекции
», но в связи со сложностью проекта к работе над ним приступил только сейчас.
Над картиной режиссер работает вместе с продюсером Катериной Михайловой
, с которой ранее они делали ленту «Конференция», чья премьера состоялась на Венецианском кинофестивале.
«Кликушество» станет первой за много лет российско-норвежской копродукцией. Съемки большей части пройдут на севере Норвегии. В касте, кроме российских актрис Ольги Озоллапиня
, Марии
и Ольги Лапшиных
, примут участие и норвежские артисты. Начало съемочного периода запланировано на осень 2022 года.
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