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Иван И. Твердовский работает над экологической драмой «Кликушество»

7 октября
2021 год

Новости кино >>
7 октября 2021
Режиссер Иван И. Твердовский работает над экологической драмой «Кликушество». Проект был представлен на питчинге социально значимого кино, который проходит сегодня в Министерстве культуры.

Иван И. Твердовский работает над экологической драмой «Кликушество»

Действие картины разворачивается на севере России и в Норвегии. По сюжету 18-летняя Вика страдает странным психологическим заболеванием. Местные жители считают его одержимостью — кликушеством, но на самом деле это результат серьезных экологических проблем поселка, в котором она живет. Для избавления от недуга Вика решает сбежать в соседнее королевство, но чтобы остаться там выбирает не традиционный метод — замужество или учебу, а преступление.

Первый вариант сценария Твердовский написал более 10 лет назад, еще до «Класса коррекции», но в связи со сложностью проекта к работе над ним приступил только сейчас.

Иван И. Твердовский работает над экологической драмой «Кликушество»

Над картиной режиссер работает вместе с продюсером Катериной Михайловой, с которой ранее они делали ленту «Конференция», чья премьера состоялась на Венецианском кинофестивале.

«Кликушество» станет первой за много лет российско-норвежской копродукцией. Съемки большей части пройдут на севере Норвегии. В касте, кроме российских актрис Ольги Озоллапиня, Марии и Ольги Лапшиных, примут участие и норвежские артисты. Начало съемочного периода запланировано на осень 2022 года.

Валерия Цыганова
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