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Роман «Степные боги» Андрея Геласимова получит экранизацию

7 октября
2021 год

Новости кино >>
7 октября 2021
Исторический роман Андрея Геласимова «Степные боги», отмеченный премией «Национальный бестселлер», будет экранизирован, режиссером выступит Олег Асадулин. Соответствующий проект был представлен сегодня на питчинге социально значимого кино в Министерстве культуры РФ.

Роман «Степные боги» Андрея Геласимова получит экранизацию

Действие романа происходит в августе 1945-го года в небольшом селе, затерянном среди степей на Дальнем Востоке. Жители села соседствуют с лагерем военнопленных, в котором один за другим гибнут люди. В центре сюжета мальчик Петька, который в надежде помочь своему другу Валере излечиться от непонятной болезни, обращается за помощью к пленному японцу Хиротаро.

По словам Геласимова, на написание книги его сподвигли рассказы деда, воевавшего на востоке. Создатели фильма же хотят сделать акцент на судьбе ребенка в трудные военные времена.

Роман «Степные боги» Андрея Геласимова получит экранизацию

Бюджет проекта составляет 150 млн рублей. Съемки пройдут на Дальнем Востоке. Оператором выступит Андрей Иванов, снимавший фильм «Текст». Производством занимается компания «Киностудия Соль», с которой Асадулин сейчас работает над фильмом «Туда и обратно» о девочке с онкологией.

Также у картины есть немецкий сопродюсер Йенс Мойрер, работавший над лентами «Русский ковчег» и «Последнее воскресение».

Анна Мореско
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