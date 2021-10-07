Роман «Степные боги» Андрея Геласимова получит экранизацию

Исторический роман Андрея Геласимова
«Степные боги», отмеченный премией «Национальный бестселлер», будет экранизирован, режиссером выступит Олег Асадулин
. Соответствующий проект был представлен сегодня на питчинге социально значимого кино в Министерстве культуры РФ.
Действие романа происходит в августе 1945-го года в небольшом селе, затерянном среди степей на Дальнем Востоке. Жители села соседствуют с лагерем военнопленных, в котором один за другим гибнут люди. В центре сюжета мальчик Петька, который в надежде помочь своему другу Валере излечиться от непонятной болезни, обращается за помощью к пленному японцу Хиротаро.
По словам Геласимова, на написание книги его сподвигли рассказы деда, воевавшего на востоке. Создатели фильма же хотят сделать акцент на судьбе ребенка в трудные военные времена.
Бюджет проекта составляет 150 млн рублей. Съемки пройдут на Дальнем Востоке. Оператором выступит Андрей Иванов
, снимавший фильм «Текст
». Производством занимается компания «Киностудия Соль», с которой Асадулин сейчас работает над фильмом «Туда и обратно» о девочке с онкологией.
Также у картины есть немецкий сопродюсер Йенс Мойрер
, работавший над лентами «Русский ковчег
» и «Последнее воскресение
».
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