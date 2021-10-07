Роман Каримов снимет драму о работниках красной зоны во время пандемии

Роман Каримов
снимет социальную драму «Дыхание» о врачах, работающих в красной зоне во время пандемии коронавируса. Соответствующий проект представлен сегодня на питчинге социально значимого кино, проходящем в Минкультуры.
В центре истории – врач Виктор, который после фатальной врачебной ошибки уходит из профессии. В марте 2020 года, самом начале пандемии, герой пытается забрать из городской больницы свою мать, госпитализированную с подозрением на Covid-19, но больницу экстренно закрывают на карантин. Виктор оказывается заперт в красной зоне. Чтобы спасти мать, ему придется перебороть свои страхи и снова стать врачом.
По словам Романа Каримова, изначальный сценарий был написан сердечным хирургом, который сам работал в красной зоне в разгар пандемии Covid-19.
Производством займется компания Yellow, Black and White. За сценарий картины отвечали Андрей Гончаров, Сергей Торчилин
и Роман Каримов. Продюсерами выступят Эдуард Илоян
и Алексей Троцюк
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