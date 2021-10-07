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«Медиум» с Марией Порошиной вышел на платформе Смотрим

7 октября
2021 год

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7 октября 2021
На платформе Смотрим 7 октября вышла детективная мелодрама «Медиум» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером. Сериал является адаптацией одноименного американского проекта телеканала NBC, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».

«Медиум» с Марией Порошиной вышел на платформе Смотрим
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету образцовая жена и мать троих детей Анна Островская (Порошина) однажды открывает в себе необычные способности. Она – медиум и может говорить с мёртвыми, которые преследуют её повсюду. Поначалу это пугает, но постепенно Анна понимает, что дар может помочь ей предотвратить преступления и спасти человеческие жизни. Так героиня начинает сотрудничать с полицией и берётся за расследование самых сложных дел, а духи ей в этом помогают. Но совмещать необычные способности с семейным бытом ей непросто.

Режиссёром сериала выступила Елена Николаева. Помимо Порошиной и Трубинера в актёрский состав вошли Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Иван Рудаков, Евгения Симонова и другие. За визуальную составляющую отвечают оператор Илья Дёмин и художник-постановщик Владислав Никулин.
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«Медиум» с Марией Порошиной вышел на платформе Смотрим фотографии
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