«Медиум» с Марией Порошиной вышел на платформе Смотрим

По сюжету образцовая жена и мать троих детей Анна Островская (Порошина) однажды открывает в себе необычные способности. Она – медиум и может говорить с мёртвыми, которые преследуют её повсюду. Поначалу это пугает, но постепенно Анна понимает, что дар может помочь ей предотвратить преступления и спасти человеческие жизни. Так героиня начинает сотрудничать с полицией и берётся за расследование самых сложных дел, а духи ей в этом помогают. Но совмещать необычные способности с семейным бытом ей непросто.
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