Татьяна Догилева снова поработает с режиссером «Вампиров средней полосы»

Актриса Татьяна Догилева
сыграет одну из ключевых ролей в новом фильме режиссера сериала «Вампиры средней полосы
» Антона Маслова
– триллере «Многоэтажка», проект которого был представлен сегодня на питчинге социально значимого кино в Министерстве культуры РФ.
Картина расскажет о работнике МЧС, который пытается найти свою дочь, пропавшую в многоэтажном доме – но сталкивается с непониманием и равнодушием соседей. Главную роль играет Денис Никифоров
. Помимо него и Догилевой в ленте также заняты Дмитрий Лысенков
, Наталья Земцова
, Павел Ворожцов
, Евгений Антропов
, Азамат Нигманов
, Артур Ваха
и Мария Карпова
.
За производство отвечает видеосервис START. Авторами сценария выступили Антон и Мария Масловы. Продюсируют ленту Денис Жалинский
и Эдуард Илоян
. Премьера ожидается осенью 2022 года.
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