Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Естественный отбор
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Татьяна Догилева снова поработает с режиссером «Вампиров средней полосы»

7 октября
2021 год

Новости кино >>
7 октября 2021
Актриса Татьяна Догилева сыграет одну из ключевых ролей в новом фильме режиссера сериала «Вампиры средней полосы» Антона Маслова – триллере «Многоэтажка», проект которого был представлен сегодня на питчинге социально значимого кино в Министерстве культуры РФ.

Татьяна Догилева снова поработает с режиссером «Вампиров средней полосы»

Картина расскажет о работнике МЧС, который пытается найти свою дочь, пропавшую в многоэтажном доме – но сталкивается с непониманием и равнодушием соседей. Главную роль играет Денис Никифоров. Помимо него и Догилевой в ленте также заняты Дмитрий Лысенков, Наталья Земцова, Павел Ворожцов, Евгений Антропов, Азамат Нигманов, Артур Ваха и Мария Карпова.

За производство отвечает видеосервис START. Авторами сценария выступили Антон и Мария Масловы. Продюсируют ленту Денис Жалинский и Эдуард Илоян. Премьера ожидается осенью 2022 года.

Талех Габибов
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Роман Каримов снимет драму о работниках красной зоны во время пандемии
Иван И. Твердовский работает над экологической драмой «Кликушество»
Роман «Степные боги» Андрея Геласимова получит экранизацию
Поиск по меткам
STARTМинкультпитчинг
персоны
Евгений АнтроповАртур ВахаПавел ВорожцовТатьяна ДогилеваДенис ЖалинскийНаталья ЗемцоваЭдуард ИлоянМария КарповаДмитрий ЛысенковАнтон МасловАзамат НигмановДенис Никифоров
фильмы
Вампиры средней полосы

анонс

Естественный отбор

Скорбим

Николай Рашеев
5 октября ушёл из жизни режиссёр Николай Рашеев.
Мирра Горская
4 октября ушла из жизни актриса Мирра Горская.
Юрий Райский
4 октября ушёл из жизни кинооператор Юрий Райский.

День рождения >>

Владимир Богданов
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов
Лариса Полякова
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Владимир Эренберг
Дилан Бейкер
Жорж Вильсон
Яна Дитетова
Рышард Петруский
Эва Серва
Джун Эллисон
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Иван Грозный
биография, драма, исторический фильм
СССР, 1944,1945
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Суперзвезда
драма, комедия
Франция, Бельгия, Германия, Италия, 2021
Идеальная жена
комедия
Россия, 2021
Курорт
фильм ужасов
США, 2021
Нас других не будет
Россия, 2021
Приключения на шоколадной фабрике
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Швейцария, 2017
Ничья
драма
Россия, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен