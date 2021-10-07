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Про панк-группу «Король и Шут» снимут сериал

7 октября
2021 год

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7 октября 2021
Для КиноПоиска снимут сериал о знаменитой отечественной панк-группе «Король и Шут» и еë погибшем фронтмене Михаиле «Горшке» Горшенëве, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Про панк-группу «Король и Шут» снимут сериал
фото: пресс-служба видеосервиса КиноПоиск

«"Король и Шут" это не просто группа — это эпоха. Эпоха сложная и драматичная, эпоха перемен и первой свободы, поражений и разочарований. До сих пор творчество "КиШ" находит отклик у людей, мы точно знаем это по нашей аудитории. Мы хотим показать историю людей, полную эмоций и событий», — говорит шоураннер «Яндекс.Студии» Дмитрий Нелидов.

Зрителям поведают о становлении коллектива, перипетиях на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы. Сериал выйдет эксклюзивно на КиноПоиске.

Про панк-группу «Король и Шут» снимут сериал
фото: пресс-служба видеосервиса КиноПоиск

Один из продюсеров сериала выступает вокалист и идеолог группы, а также автор текстов и музыки Андрей «Князь» Князев. Производством занимается компания «Лига Фильм» сопродюсера сериала Игоря «Панкера» Гудкова, снявшего три фильма-концерта «КиШа» — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю», над которым перед своей смертью в 2013 году также работал Михаил Горшенëв.

Гудков считает, что «в истории русской рок-музыки после Цоя нет более яркой группы, чем "Король и Шут". Их творческий путь насыщен событиями и интересными историями, без которых невозможно снять хорошее кино. Я фанат группы "Король и Шут". Мне повезло, что я смог подружиться и сотрудничать с группой в разные периоды их существования».

Про панк-группу «Король и Шут» снимут сериал
фото: пресс-служба видеосервиса КиноПоиск

Над историей работает сценарист Дмитрий Лемешев, режиссёрское кресло займёт Рустам Мосафир, а оператором числится Никита Рождественский. Своё согласие на проект дали родственники Михаила Горшенёва — его вдова Ольга, мама Татьяна Ивановна и брат Алексей Горшенёв. В настоящее время проходит кастинг актёров для сериала. Его релиз запланирован на 2022 год.

«Когда ко мне с этой идеей пришёл Игорь Гудков, я сразу согласился, ведь Панкер — это тот, кому мы с Михой всегда доверяли в подобных вопросах, — вспоминает Андрей Князев. — Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что всё должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом».
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Про панк-группу «Король и Шут» снимут сериал фотографии
Про панк-группу «Король и Шут» снимут сериал фотографии
Про панк-группу «Король и Шут» снимут сериал фотографии
Про панк-группу «Король и Шут» снимут сериал фотографии
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