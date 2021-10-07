Автор «Ван Гогов» Сергей Ливнев собирается снять историческую драму о беглом поляке «Хаим и Грета»

Режиссер фильма «Ван Гоги
» Сергей Ливнев
вместе с продюсером, главой онлайн-кинотеатра KION Игорем Мишиным
начинает работу над исторической драмой «Хаим и Грета», проект которой представлен на питчинге социально значимого кино, проходящем сегодня в Министерстве культуры РФ.
Действие картины разворачивается в сибирской тайге в 1942 году. Бежавший от нацистов поляк Хаим сбегает из советского лагеря. От неминуемой голодной смерти его спасают сосланные поволжские немцы, в чьей деревне он оказывается единственным взрослым мужчиной. На фоне невольного спасения местных женщин от одиночества и постоянного риска быть обнаруженным опером Ширяевым Хаим мечтает бежать и оттуда. На фронт, но для этого ему нужно решить личную задачу. Побег возможен только с Гретой, а понять, любит он ее или нет, ему мешает память о жене Циле, погибшей в Варшаве, но живущей все эти годы в его сознании.
В роли Греты режиссер видит Йоанну Кулиг
, сыгравшую в фильме Павла Павликовского
«Холодная война
». Жену Цилю, вероятно, сыграет Ксения Раппопорт
. О роли Хаима переговоры ведутся с Марком Иваниром
, израильским актером, сделавшим голливудскую карьеру после съёмок в фильме «Список Шиндлера
». Собственно, он и стал источником этой истории, рассказав ее в упрощенном варианте сценаристу Александру Червинскому
.
«На самом деле это грандиозная история любви. О том, что есть такой Хаим, и каждая женщина, которая оказывается в круге его любви, может стать счастливой. При этом здесь очень мощный треугольник. Эмоционально меня эта история потрясла так же, как потрясли когда-то "Овсянки" Федорченко», —
признался продюсер Игорь Мишин.
Сейчас картина находится на подготовительном этапе, от итогов питчинга в российском Минкультуры зависит и поиск зарубежных инвесторов. Завершить ленту планируется в конце ноября 2023 года.
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