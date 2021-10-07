«Анна-детективъ» стала доступна на сервисе Netflix

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«Закрытый показ» Александра Гордона вернётся к телезрителям после восьмилетнего перерыва

Анна Михалкова сыграет в фильме о внеземных контактах

7 октября

Автор «Ван Гогов» Сергей Ливнев собирается снять историческую драму о беглом поляке «Хаим и Грета»

Действие фильма развернется в сибирской тайге в 1942 году