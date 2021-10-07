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«Анна-детективъ» стала доступна на сервисе Netflix

7 октября
2021 год

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7 октября 2021
Популярный сериал «Анна-детективъ» с Александрой Никифоровой и Дмитрием Фридом теперь доступен на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает пресс-служба компании Star Media, отвечавшей за производство картины совместно с кинокомпанией «Бумеранг» по заказу телеканала «ТВ-3».

«Анна-детективъ» стала доступна на сервисе Netflix
фото: пресс-служба компании Star Media

Премьера исторического детектива с элементами мистики состоялась в 2016 году и вызвала огромный интерес и горячую любовь как отечественных, так и зарубежных зрителей. Позже сериал стал доступен на стриминговом сервисе Amazon Prime в 13 странах (США, Канада, Великобритания, Ирландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия, Индия), где получил высокие зрительские оценки и прекрасные отзывы.

Съёмки «Анны-детектива» проходили в музее–заповеднике «Горки Ленинские», превратившемся на время в вымышленный город Затонск, где разворачиваются все события сериала. Для съёмок специально выстроили небольшую улицу провинциального российского городка конца позапрошлого столетия. На проекте работали опытнейшие художники по гриму и костюму, которые тщательно воссоздавали образы героев 19-го века. Более 500 комплектов одежды было использовано в ходе съёмок. Особую достоверность картинке придаёт использование антиквариата: мебели и других аксессуаров, кропотливо собранных командой художников.
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