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Анна Михалкова сыграет в фильме о внеземных контактах

7 октября
2021 год

Новости кино >>
7 октября 2021
Анна Михалкова сыграет главную роль в новом фильме Анны Меликян «Чувства Анны». Режиссер представила проект на питчинге социально значимого кино, проходящем в Минкультуры. По словам постановщицы, фильм пока находится на стадии написания сценария.

Анна Меликян
фото: ria.ru

«Чувства Анны» расскажет о простой заводской работнице из Перми, которая неожиданно начинает слышать голоса. Инопланетяне передают через героиню важную для человечества информацию. Как утверждает Меликян, фильм будет снят в жанре магического реализма с элементами гротеска и юмора. Актеры на второстепенные роли пока не найдены.

Меликян и продюсер Нателла Крапивина ездили на Пермскую кондитерскую фабрику, которая станет ключевой локацией фильма. Кроме того, в Перми находится настоящая аномальная зона – так называемый Молёбский треугольник, где в конце 1980-х люди сообщали о контактах с пришельцами. Это место также послужило источником вдохновения для будущей картины.

Анна Мореско
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Анна Михалкова сыграет в фильме о внеземных контактах фотографии
Анна Михалкова сыграет в фильме о внеземных контактах фотографии
Анна Михалкова сыграет в фильме о внеземных контактах фотографии
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