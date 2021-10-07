Анна Михалкова сыграет в фильме о внеземных контактах

Анна Михалкова
сыграет главную роль в новом фильме Анны Меликян
«Чувства Анны». Режиссер представила проект на питчинге социально значимого кино, проходящем в Минкультуры. По словам постановщицы, фильм пока находится на стадии написания сценария.
«Чувства Анны» расскажет о простой заводской работнице из Перми, которая неожиданно начинает слышать голоса. Инопланетяне передают через героиню важную для человечества информацию. Как утверждает Меликян, фильм будет снят в жанре магического реализма с элементами гротеска и юмора. Актеры на второстепенные роли пока не найдены.
Меликян и продюсер Нателла Крапивина
ездили на Пермскую кондитерскую фабрику, которая станет ключевой локацией фильма. Кроме того, в Перми находится настоящая аномальная зона – так называемый Молёбский треугольник, где в конце 1980-х люди сообщали о контактах с пришельцами. Это место также послужило источником вдохновения для будущей картины.
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