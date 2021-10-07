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«Закрытый показ» Александра Гордона вернётся к телезрителям после восьмилетнего перерыва

7 октября
2021 год

Новости кино >>
7 октября 2021
После восьмилетнего перерыва в эфир Первого канала возвращается ток-шоу Александра Гордона «Закрытый показ». Согласно пресс-службе канала, 9 октября в 21:30 участники программы обсудят новый документальный фильм Любови Аркус «Кто тебя победил никто» о жизни и творчестве актрисы Аллы Демидовой. Картина выходит к юбилею актрисы, которой 29 сентября исполнилось 85 лет.

«Закрытый показ» Александра Гордона вернётся к телезрителям после восьмилетнего перерыва
фото: пресс-служба Первого канала

«Похоже, "Закрытый показ" возвращается. Многие, очень многие ждали этого с нетерпением. Возвращается он картиной о фантастической советской и российской актрисе. Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас - к 85-летию Аллы Демидовой. Правила программы остались прежними: до просмотра фильма я обращаюсь к каждому из собравшихся уважаемых гостей с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть это кино. Потом мы все вместе смотрим фильм, ну а дальше обсуждаем его», — говорит Александр Гордон.

В дискуссиях и спорах обновлённого «Закрытого показа» приняли участие актёр Вениамин Смехов, художник Павел Каплевич, телеобозреватель Арина Бородина, лингвист Максим Кронгауз, историк кино Евгений Марголит, кинокритики Михаил Ратгауз, Борис Нелепо, Александр Колбовский, Василий Степанов, а также Алёна Долецкая и Юрий Сапрыкин. И создатели фильма — режиссёр Любовь Аркус, режиссёр монтажа Дмитрий Новосельцев и оператор Ирина Штрих.

«Закрытый показ» Александра Гордона вернётся к телезрителям после восьмилетнего перерыва
фото: пресс-служба Первого канала

Для Смехова «этот фильм — как материализованный пробег времени наших по сути родственных отношений с Аллочкой Демидовой — от её первого курса до сегодняшнего дня. Это очень хорошее кино, которое интересно смотреть даже тем, кто не знает, кто она такая».

Аркус окажется в роли обсуждаемого режиссёра не впервые. В 2013 году на суд критиков и зрителей была представлена её предыдущая работа «Антон тут рядом».
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фильмы
Антон тут рядомКто тебя победил никто

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«Закрытый показ» Александра Гордона вернётся к телезрителям после восьмилетнего перерыва фотографии
«Закрытый показ» Александра Гордона вернётся к телезрителям после восьмилетнего перерыва фотографии
«Закрытый показ» Александра Гордона вернётся к телезрителям после восьмилетнего перерыва фотографии
«Закрытый показ» Александра Гордона вернётся к телезрителям после восьмилетнего перерыва фотографии
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