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Милош Бикович сыграет главную роль в драме «Семья на ветру»

7 октября
2021 год

Новости кино >>
7 октября 2021
Милош Бикович, Татьяна Полосина и Никита Ефремов снимутся в драме Елизаветы Болычевой «Семья на ветру». Проект был представлен на питчинге социально значимого кино в Министерстве культуры РФ.

Милош Бикович сыграет главную роль в драме «Семья на ветру»

Картина расскажет историю двух обычных москвичей, живущих в соседних подъездах, каждый из них по-своему переживает кризис 30 лет. Серб Мика (Бикович) и его соседка Нина (Полосина) любят друг друга, но не могут быть вместе из-за семейных проблем. У него болезненная привязанность к матери, у неё — сложные отношения с братом.

«Это очень простой в драматургическом плане фильм, и в этом его счастье. Это история про нас с вами, про здесь и сейчас, про "июльский дождь", прости Господи», — описал проект один из продюсеров Александр Котт.

Милош Бикович сыграет главную роль в драме «Семья на ветру»

Режиссер Елизавета Болычева — как раз выпускница мастерской братьев Котт во ВГИКе, ее дипломный фильм «Нариман и его братья», где принимали участие Юрий Быков и Роза Хайруллина, был показан на Национальном фестивале дебютного кино «Движение».

По словам постановщицы, «Семья на ветру» будет снята в стиле магического реализма. Автор попытается простыми средствами добиться ощущения чуда, а в качестве референсов называет картины «Ты и я» Бернардо Бертолуччи и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

Валерия Цыганова
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