Милош Бикович сыграет главную роль в драме «Семья на ветру»

Милош Бикович
, Татьяна Полосина
и Никита Ефремов
снимутся в драме Елизаветы Болычевой «Семья на ветру». Проект был представлен на питчинге социально значимого кино в Министерстве культуры РФ.
Картина расскажет историю двух обычных москвичей, живущих в соседних подъездах, каждый из них по-своему переживает кризис 30 лет. Серб Мика (Бикович) и его соседка Нина (Полосина) любят друг друга, но не могут быть вместе из-за семейных проблем. У него болезненная привязанность к матери, у неё — сложные отношения с братом.
«Это очень простой в драматургическом плане фильм, и в этом его счастье. Это история про нас с вами, про здесь и сейчас, про "июльский дождь", прости Господи
», — описал проект один из продюсеров Александр Котт
.
Режиссер Елизавета Болычева — как раз выпускница мастерской братьев Котт во ВГИКе, ее дипломный фильм «Нариман и его братья», где принимали участие Юрий Быков
и Роза Хайруллина
, был показан на Национальном фестивале дебютного кино «Движение».
По словам постановщицы, «Семья на ветру» будет снята в стиле магического реализма. Автор попытается простыми средствами добиться ощущения чуда, а в качестве референсов называет картины «Ты и я
» Бернардо Бертолуччи
и «Счастливый Лазарь
» Аличе Рорвахер
.
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