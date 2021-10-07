Режиссер «Человека из Подольска» снимет фильм о поэте Борисе Рыжем

Режиссер фильма «Человек из Подольска
» и исполнитель главной роли в ленте «Петровы в гриппе
» Семен Серзин
, снимет художественную ленту о поэте Борисе Рыжем. Соответствующий проект был представлен сегодня на питчинге социально значимого кино в Министерстве культуры РФ.
Картина расскажет о жизни поэта в 1990-е, его трудных взаимоотношениях с семьей, желании добиться любви и внимания в родном Екатеринбурге, несмотря на признание западного сообщества, и о неожиданной славе, из-за которой он теряет тех, кого по-настоящему любил.
Ранее Серзин уже обращался к наследию Бориса Рыжего и ставил спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по мотивам стихотворений и дневников поэта. Сценарий ленты написал Савва Минаев
, работавший над скандальной картиной Алексея Учителя
«Цой
».
Производством фильма займется компания Hype Film Ильи Стюарта
, Павла Бури
и Мурада Османна
.
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