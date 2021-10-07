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Режиссер «Человека из Подольска» снимет фильм о поэте Борисе Рыжем

7 октября
2021 год

Новости кино >>
7 октября 2021
Режиссер фильма «Человек из Подольска» и исполнитель главной роли в ленте «Петровы в гриппе» Семен Серзин, снимет художественную ленту о поэте Борисе Рыжем. Соответствующий проект был представлен сегодня на питчинге социально значимого кино в Министерстве культуры РФ.

Режиссер «Человека из Подольска» снимет фильм о поэте Борисе Рыжем
фото: labirint.ru

Картина расскажет о жизни поэта в 1990-е, его трудных взаимоотношениях с семьей, желании добиться любви и внимания в родном Екатеринбурге, несмотря на признание западного сообщества, и о неожиданной славе, из-за которой он теряет тех, кого по-настоящему любил.

Ранее Серзин уже обращался к наследию Бориса Рыжего и ставил спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по мотивам стихотворений и дневников поэта. Сценарий ленты написал Савва Минаев, работавший над скандальной картиной Алексея Учителя «Цой».

Производством фильма займется компания Hype Film Ильи Стюарта, Павла Бури и Мурада Османна.

Талех Габибов
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   7.10.2021 - 20:05
Очень переоцененный среди недооцененных поэт читать далее>>
Всего сообщений: 1
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