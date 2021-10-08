Леа Сейду сбила курьера в эксклюзивном отрывке из драмеди Брюно Дюмона «Суперзвезда»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из драмеди «Суперзвезда
» французского режиссёра Брюно Дюмона
.
Картина повествует о журналистке Франс де Мёр, которая лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Её популярность растёт так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. И африканский мигрант, и ближневосточный боевик – все мечтают сделать с ней селфи. Но однажды что-то ломается в её бурной гламурной жизни. Она бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский спа. Но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей.
Главную роль в фильме исполнила звезда современного французского кино Леа Сейду
. Компанию ей составили Бланш Гарден
, Юлиане Кёхлер
и другие актёры.
Мировая премьера «Суперзвезды» состоялась в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля. В российский прокат лента вышла 7 октября.
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