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Леа Сейду сбила курьера в эксклюзивном отрывке из драмеди Брюно Дюмона «Суперзвезда»

8 октября
2021 год

Новости кино >>
8 октября 2021
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из драмеди «Суперзвезда» французского режиссёра Брюно Дюмона.



Картина повествует о журналистке Франс де Мёр, которая лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Её популярность растёт так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. И африканский мигрант, и ближневосточный боевик – все мечтают сделать с ней селфи. Но однажды что-то ломается в её бурной гламурной жизни. Она бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский спа. Но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей.

Леа Сейду сбила курьера в эксклюзивном отрывке из драмеди Брюно Дюмона «Суперзвезда»

Главную роль в фильме исполнила звезда современного французского кино Леа Сейду. Компанию ей составили Бланш Гарден, Юлиане Кёхлер и другие актёры.

Мировая премьера «Суперзвезды» состоялась в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля. В российский прокат лента вышла 7 октября.
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