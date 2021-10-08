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Джейми Клейтон прокосплеит Пинхеда в ремейке «Восставшего из ада»

8 октября
2021 год

Новости кино >>
8 октября 2021
Пинхед поменяет пол в ремейке «Восставшего из ада», снятого британским писателем-фантастом, сценаристом и режиссёром Клайвом Баркером по его собственной новелле в далёком 1987-м. В версии Дэвида Брукнера зловещего персонажа вместо Дага Брэдли сыграет звезда «Восьмого чувства» Джейми Клейтон, уверяет Deadline.

Джейми Клейтон прокосплеит Пинхеда в ремейке «Восставшего из ада»
фото: lighthome.in

В картине также заняты Горан Вишнич, Хиам Аббасс, Одесса Д'Азион, Брэндон Флинн, Дрю Старки, Адам Фэйсон, Аойф Хиндс и Селина Ло.

За сценарий отвечают Бен Коллинз и Люк Пиотровски. Дэвид С. Гойер и Баркер выступят продюсерами. За производство отвечает компания Spyglass Media Group, а её партнёром выступает Hulu.

Джейми Клейтон прокосплеит Пинхеда в ремейке «Восставшего из ада»
фото: кадр из оригинала 1987 года

Оригинальная хоррор-серия началась с истории про Фрэнка, всю свою сознательную жизнь искавшего смысл жизни. Однажды он приобрёл на восточном базаре старинную шкатулку Лемаршана, которая по легенде может вызвать сенобитов, демонов Внешней Тьмы, способных доставить неописуемые наслаждения. Но в итоге Фрэнка постигает печальная участь жертвы Пинхеда и его зловещих напарников.

Сам Баркер ранее говорил о возможном перезапуске своего детища. По его замыслу, история должна была начаться на Острове Дьявола, где француз Лемаршан создаст шкатулку, вызывающую Пинхеда.
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