Джейми Клейтон прокосплеит Пинхеда в ремейке «Восставшего из ада»

В картине также заняты Горан Вишнич, Хиам Аббасс, Одесса Д'Азион, Брэндон Флинн, Дрю Старки, Адам Фэйсон, Аойф Хиндс и Селина Ло.
За сценарий отвечают Бен Коллинз и Люк Пиотровски. Дэвид С. Гойер и Баркер выступят продюсерами. За производство отвечает компания Spyglass Media Group, а её партнёром выступает Hulu.
фото: кадр из оригинала 1987 года
Оригинальная хоррор-серия началась с истории про Фрэнка, всю свою сознательную жизнь искавшего смысл жизни. Однажды он приобрёл на восточном базаре старинную шкатулку Лемаршана, которая по легенде может вызвать сенобитов, демонов Внешней Тьмы, способных доставить неописуемые наслаждения. Но в итоге Фрэнка постигает печальная участь жертвы Пинхеда и его зловещих напарников.
Сам Баркер ранее говорил о возможном перезапуске своего детища. По его замыслу, история должна была начаться на Острове Дьявола, где француз Лемаршан создаст шкатулку, вызывающую Пинхеда.
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