Про хоккейное соперничество СССР и Канады снимут документальный сериал



фото: Нелли Яралова



фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

О знаменитом хоккейном соперничестве СССР и Канады снимут премиальный документальный сериал «Семьдесят два». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, разрабатывающей проект в копродукции с канадскими компаниями Connect3 Media и Yap Films.По словам генерального продюсера 1-2-3 Production Нелли Яраловой,В 1972 году сборная СССР и Канады сыграли суперсерию из восьми товарищеских матчей, четыре из которых прошли на территории Канады, и последующие четыре – в Москве. Это была не Олимпиада, где участие принимает много стран, а сражение двух держав, представленных лучшими профессионалами.комментирует президент компании Connect3 Media Пабло Зальцман.Исполнительным продюсером сериала назначен Дэн Даймонд, написавший больше дюжины книг совместно с командами НХЛ и названный в инаугурационном списке The Hockey News «100 влиятельных людей в хоккее». Игорь Куперман, бывший помощник генерального директора олимпийской сборной России по хоккею и первый европеец, работавший в главном офисе команды НХЛ, также является исполнительным продюсером.говорит президент Yap Films Эллиот Халперн.