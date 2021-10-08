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Про хоккейное соперничество СССР и Канады снимут документальный сериал

8 октября
2021 год

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8 октября 2021
О знаменитом хоккейном соперничестве СССР и Канады снимут премиальный документальный сериал «Семьдесят два». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, разрабатывающей проект в копродукции с канадскими компаниями Connect3 Media и Yap Films.

Про хоккейное соперничество СССР и Канады снимут документальный сериал
фото: Нелли Яралова

По словам генерального продюсера 1-2-3 Production Нелли Яраловой, «историю эпического противостояния Канады и СССР и след, который оставила Суперсерия-72, по сей день имеет огромное значение для хоккейного спорта. Мы очень рады возможности объединить продюсеров из России и Канады, а также экспертов и ключевых инсайдеров с обеих сторон, чтобы рассказать эту историю».

В 1972 году сборная СССР и Канады сыграли суперсерию из восьми товарищеских матчей, четыре из которых прошли на территории Канады, и последующие четыре – в Москве. Это была не Олимпиада, где участие принимает много стран, а сражение двух держав, представленных лучшими профессионалами.

Про хоккейное соперничество СССР и Канады снимут документальный сериал
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

«Глобальная привлекательность документального сериала "Семьдесят два" даже для тех частей мира, где хоккей не является самым популярным видом спорта, заключается в комбинации сильных персонажей с невероятными личными историями и спортивной драмы, в которой в геополитическом контексте соперники холодной войны готовы были пойти на всё, чтобы одержать победу», — комментирует президент компании Connect3 Media Пабло Зальцман.

Исполнительным продюсером сериала назначен Дэн Даймонд, написавший больше дюжины книг совместно с командами НХЛ и названный в инаугурационном списке The Hockey News «100 влиятельных людей в хоккее». Игорь Куперман, бывший помощник генерального директора олимпийской сборной России по хоккею и первый европеец, работавший в главном офисе команды НХЛ, также является исполнительным продюсером.

Про хоккейное соперничество СССР и Канады снимут документальный сериал
фото: tass.ru

«Для нового поколения канадцев, которые лишь немного слышали о Суперсессии, сериал "Семьдесят два" станет открытием, так как объединит ключевых игроков и экспертов, чтобы впервые рассказать всю эту невероятную историю», — говорит президент Yap Films Эллиот Халперн.
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