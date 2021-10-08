«Жарю ультрамальвин»: Иван Дорн снимется в полнометражном режиссерском дебюте Сангаджиева

Популярный украинский певец Иван Дорн
, недавно отметившийся в картине Кирилла Серебренникова
«Петровы в гриппе
», сыграет одну из главных ролей в полнометражном режиссерском дебюте Евгения Сангаджиева
«Мальвина». Соответствующий проект был представлен сегодня на питчинге авторского кино в Министерстве культуры РФ.
Фильм расскажет историю 30-летней Васи, которая осознаёт, что катится на самое дно и у неё нет сил выбраться. На помощь к ней приходит воображаемая подруга из детства Мальвина (Иван Дорн) — агендерная личность, странная и супер-пластичная, как объяснил режиссёр. Она толкает Васю на поиски ее детской любви, Стасика. В отличие от Васи, он добился всего, о чем мечтал.
В роли Васи создатели видят звезду сериала «Чики
» Ирину Носову
, с актрисой уже ведутся переговоры. Иван Дорн подтвердил свое участие в фильме. Кроме того, группа надеется, что он выступит композитором и музыкальным продюсером «Мальвины».
Сценарий написала Евгения Хрипкова
(«Красотка в ударе
», «(НЕ)Идеальный мужчина
»), продюсерами выступают Вазген Хачатрян
и Рубен Дишдишян
. Съёмки фильма начнутся в августе следующего года. Предварительная дата выхода в прокат — первый квартал 2023-го.
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