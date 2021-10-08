Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Естественный отбор (VK)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Жарю ультрамальвин»: Иван Дорн снимется в полнометражном режиссерском дебюте Сангаджиева

8 октября
2021 год

Новости кино >>
8 октября 2021
Популярный украинский певец Иван Дорн, недавно отметившийся в картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», сыграет одну из главных ролей в полнометражном режиссерском дебюте Евгения Сангаджиева «Мальвина». Соответствующий проект был представлен сегодня на питчинге авторского кино в Министерстве культуры РФ.

Фильм расскажет историю 30-летней Васи, которая осознаёт, что катится на самое дно и у неё нет сил выбраться. На помощь к ней приходит воображаемая подруга из детства Мальвина (Иван Дорн) — агендерная личность, странная и супер-пластичная, как объяснил режиссёр. Она толкает Васю на поиски ее детской любви, Стасика. В отличие от Васи, он добился всего, о чем мечтал.

«Жарю ультрамальвин»: Иван Дорн снимется в полнометражном режиссерском дебюте Сангаджиева

В роли Васи создатели видят звезду сериала «Чики» Ирину Носову, с актрисой уже ведутся переговоры. Иван Дорн подтвердил свое участие в фильме. Кроме того, группа надеется, что он выступит композитором и музыкальным продюсером «Мальвины».

Сценарий написала Евгения ХрипковаКрасотка в ударе», «(НЕ)Идеальный мужчина»), продюсерами выступают Вазген Хачатрян и Рубен Дишдишян. Съёмки фильма начнутся в августе следующего года. Предварительная дата выхода в прокат — первый квартал 2023-го.

Иван Евсеев
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Режиссер «Человека из Подольска» снимет фильм о поэте Борисе Рыжем
Милош Бикович сыграет главную роль в драме «Семья на ветру»
Анна Михалкова сыграет в фильме о внеземных контактах
Автор «Ван Гогов» Сергей Ливнев собирается снять историческую драму о беглом поляке «Хаим и Грета»
Татьяна Догилева снова поработает с режиссером «Вампиров средней полосы»
Роман Каримов снимет драму о работниках красной зоны во время пандемии
Иван И. Твердовский работает над экологической драмой «Кликушество»
Роман «Степные боги» Андрея Геласимова получит экранизацию
Поиск по меткам
Минкультпитчинг
персоны
Рубен ДишдишянИван ДорнИрина Носова (II)Евгений СангаджиевКирилл СеребренниковВазген ХачатрянЕвгения Хрипкова
фильмы
(НЕ) Идеальный мужчинаКрасотка в удареПетровы в гриппеЧики

анонс

Естественный отбор (VK)

Скорбим

Евгений Лопатин
8 октября ушёл из жизни актёр Евгений Лопатин.
Николай Рашеев
5 октября ушёл из жизни режиссёр Николай Рашеев.

День рождения >>

Татьяна Агафонова
Марк Бернес
Людмила Дребнёва
Петар Зекавица
Леонид Куравлёв
Пулат Саидкасымов
Анна Тараторкина
Владимир Тягичев (младший)
Светлана Щедрина
Рохелио Герра
Майкл Дудикофф
Мэтт Дэймон
Игорь Жижикин
Кристанна Локэн
Сигурни Уивер
Стефани Цимбалист
все родившиеся 8 октября >>

Афиша кино >>

Иван Грозный
биография, драма, исторический фильм
СССР, 1944,1945
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Суперзвезда
драма, комедия
Франция, Бельгия, Германия, Италия, 2021
Идеальная жена
комедия
Россия, 2021
Курорт
фильм ужасов
США, 2021
Нас других не будет
Россия, 2021
Приключения на шоколадной фабрике
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Швейцария, 2017
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен