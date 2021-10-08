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Юра Борисов найдёт свою «Фрау» в новом фильме Любови Мульменко

8 октября
2021 год

Новости кино >>
8 октября 2021
Юра Борисов сыграет «странного парня» во втором полнометражном фильме Любови Мульменко «Фрау». Соответствующий проект был представлен сегодня на питчинге авторского кино в Министерстве культуры РФ.

Юра Борисов найдёт свою «Фрау» в новом фильме Любови Мульменко

По сюжету Ваня, работающий в магазине «Охотник и рыболов», называет всех женщин «фрау» и в целом у него средневековые понятия о мире и обществе. Он хочет найти свою единственную, и ею в конце концов становится балерина Кристина, уставшая от жизни вместе с матерью и бабушкой.

Съёмки запланированы на август 2022-го и февраль 2023-го, а пройдут они в Перми. Бюджет составляет 60 млн рублей. Есть первоначальные договорённости с компаниями All Media и «Про:взгляд» по производству и прокату.
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Юра Борисов найдёт свою «Фрау» в новом фильме Любови Мульменко фотографии
Юра Борисов найдёт свою «Фрау» в новом фильме Любови Мульменко фотографии
Юра Борисов найдёт свою «Фрау» в новом фильме Любови Мульменко фотографии
Юра Борисов найдёт свою «Фрау» в новом фильме Любови Мульменко фотографии
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