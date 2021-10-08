Александр Зельдович снимет рождественскую сказку «Менады»

Режиссер Александр Зельдович
, чей фильм «Медея
» получил на недавнем Кинотавре приз за лучшую музыку (композитор – Алексей Ретинский), продолжает снимать картины на букву «М» и обращаться к Еврипиду, пусть и не в трагическом, как в случае с «Медеей» ключе. На питчинге в Министерстве культуры РФ сегодня Зельдович вместе с продюсером Анной Качко
представил проект «Менады» – «рождественскую сказку» о трех провинциалках, приехавших искать счастье в Москве, которая, как и в знаменитом фильме Владимира Меньшова
, все еще «слезам не верит»
.
По сюжету три приезжие девушки делят московскую квартиру, где «за несколько лет переживают любовь, надежду, грезы, гадания, магию»
. Из квартиры при этом есть выход в совершенно другое, сказочное пространство, где каждая из героинь неуязвима, свободна и полностью контролируют этот мир.
Сцены с удивительным миром, которые в общем займут 30 минут хронометража фильма, будут созданы совместно с одной из самых известных художественных групп в России AES+F, получавших Премию Кандинского и представлявших Россию на Венецианской биеннале. Над проектом будет работать большая часть команды «Медеи» – композитор Алексей Ретинский, оператор Александр Ильховский
, художник Степан Лукьянов. Кроме того, одну из трех девушек в Менадах сыграет исполнительница главной роли в «Медее» Тинатин Далакишвили
.
Для производства картины уже найдены немецкие сопродюсеры, заинтересованность в проекте также выразила компания Wild Bunch и российский фонд «Кинопрайм».
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