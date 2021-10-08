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Александр Зельдович снимет рождественскую сказку «Менады»

8 октября
2021 год

Новости кино >>
8 октября 2021
Режиссер Александр Зельдович, чей фильм «Медея» получил на недавнем Кинотавре приз за лучшую музыку (композитор – Алексей Ретинский), продолжает снимать картины на букву «М» и обращаться к Еврипиду, пусть и не в трагическом, как в случае с «Медеей» ключе. На питчинге в Министерстве культуры РФ сегодня Зельдович вместе с продюсером Анной Качко представил проект «Менады» – «рождественскую сказку» о трех провинциалках, приехавших искать счастье в Москве, которая, как и в знаменитом фильме Владимира Меньшова, все еще «слезам не верит».

По сюжету три приезжие девушки делят московскую квартиру, где «за несколько лет переживают любовь, надежду, грезы, гадания, магию». Из квартиры при этом есть выход в совершенно другое, сказочное пространство, где каждая из героинь неуязвима, свободна и полностью контролируют этот мир.

Александр Зельдович снимет рождественскую сказку «Менады»

Сцены с удивительным миром, которые в общем займут 30 минут хронометража фильма, будут созданы совместно с одной из самых известных художественных групп в России AES+F, получавших Премию Кандинского и представлявших Россию на Венецианской биеннале. Над проектом будет работать большая часть команды «Медеи» – композитор Алексей Ретинский, оператор Александр Ильховский, художник Степан Лукьянов. Кроме того, одну из трех девушек в Менадах сыграет исполнительница главной роли в «Медее» Тинатин Далакишвили.

Для производства картины уже найдены немецкие сопродюсеры, заинтересованность в проекте также выразила компания Wild Bunch и российский фонд «Кинопрайм».

Иван Евсеев
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Александр Зельдович снимет рождественскую сказку «Менады» фотографии
Александр Зельдович снимет рождественскую сказку «Менады» фотографии
Александр Зельдович снимет рождественскую сказку «Менады» фотографии
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