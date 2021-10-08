Александр Зельдович снимет рождественскую сказку «Менады»

анонс

Съёмки планируют провести в Перми

Юра Борисов найдёт свою «Фрау» в новом фильме Любови Мульменко

Съемки фильма «Мальвина» запланированы на следующее лето

«Жарю ультрамальвин»: Иван Дорн снимется в полнометражном режиссерском дебюте Сангаджиева

8 октября

Про хоккейное соперничество СССР и Канады снимут документальный сериал

Проект «Семьдесят два» разрабатывает кинокомпания 1-2-3 Production в копродукции с канадскими компаниями Connect3 Media и Yap Films