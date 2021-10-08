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Джеймс Макэвой плачет над видео с пропавшим сыном в отрывке из фильма «Исчезнувший»

8 октября
2021 год

Новости кино >>
8 октября 2021
Кино-Театр.Ру представляет фрагмент драматического триллера «Исчезнувший» режиссёра Кристиана Кариона. Бонусом к нему исполнитель главной роли Джеймс Макэвой рассказал, как проходили съёмки.


Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски. Он полон решимости сделать всё возможное, чтобы раскрыть тайну исчезновения сына.

Помимо Макэвоя, в ленте роли исполнили Клер Фой, Джейми Мичи, Роберт Джек, Оуэн Уайтлоу, Пол Рэттрэй и другие.

Джеймс Макэвой плачет над видео с пропавшим сыном в отрывке из фильма «Исчезнувший»

Эта картина англоязычный ремейк французского фильма 2017 года «Мой сын». «Исчезнувший» создавался с использованием того же метода, что и французский оригинал. Режиссёр называет его «организованной импровизацией». Суть метода состоит в том, чтобы позволить артистам выражать спонтанные эмоции и придумывать собственные диалоги. Джеймс Макэвой прибыл на съемочную площадку, зная только то, что он играет человека, чей сын пропал. На протяжении всего производства он находился в режиме постоянной импровизации: его изображение Эдмонда — серия реакций в реальном времени. Большая часть фильма была снята недалеко от Гленко, Шотландия, всего за восемь дней.

«Это был удивительный опыт, не каждому актеру так везет, — признался Джеймс Макэвой. — Надеюсь, мне удалось передать зрителю свои реальные ощущения, которые будут держать нас в напряжении на протяжении всего фильма».

На большие экраны фильм «Исчезнувший» выйдет 14 октября.
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Джеймс Макэвой плачет над видео с пропавшим сыном в отрывке из фильма «Исчезнувший» фотографии
Джеймс Макэвой плачет над видео с пропавшим сыном в отрывке из фильма «Исчезнувший» фотографии
Джеймс Макэвой плачет над видео с пропавшим сыном в отрывке из фильма «Исчезнувший» фотографии
Джеймс Макэвой плачет над видео с пропавшим сыном в отрывке из фильма «Исчезнувший» фотографии
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