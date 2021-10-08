Джеймс Макэвой плачет над видео с пропавшим сыном в отрывке из фильма «Исчезнувший»

Кино-Театр.Ру
представляет фрагмент драматического триллера «Исчезнувший
» режиссёра Кристиана Кариона
. Бонусом к нему исполнитель главной роли Джеймс Макэвой
рассказал, как проходили съёмки.
Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски. Он полон решимости сделать всё возможное, чтобы раскрыть тайну исчезновения сына.
Помимо Макэвоя, в ленте роли исполнили Клер Фой
, Джейми Мичи
, Роберт Джек
, Оуэн Уайтлоу
, Пол Рэттрэй
и другие.
Эта картина англоязычный ремейк французского фильма 2017 года «Мой сын». «Исчезнувший» создавался с использованием того же метода, что и французский оригинал. Режиссёр называет его «организованной импровизацией». Суть метода состоит в том, чтобы позволить артистам выражать спонтанные эмоции и придумывать собственные диалоги. Джеймс Макэвой прибыл на съемочную площадку, зная только то, что он играет человека, чей сын пропал. На протяжении всего производства он находился в режиме постоянной импровизации: его изображение Эдмонда — серия реакций в реальном времени. Большая часть фильма была снята недалеко от Гленко, Шотландия, всего за восемь дней.
«Это был удивительный опыт, не каждому актеру так везет
, — признался Джеймс Макэвой. — Надеюсь, мне удалось передать зрителю свои реальные ощущения, которые будут держать нас в напряжении на протяжении всего фильма
».
На большие экраны фильм «Исчезнувший
» выйдет 14 октября.
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