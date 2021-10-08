Новый фильм Наталии Мещаниновой затронет тему насилия над детьми

Новый фильм Наталии Мещаниновой
«Один маленький ночной секрет
» затронет тему насилия над детьми, об этом рассказала режиссер сегодня на питчинге в Министерстве культуры РФ.
«Дети - самая доступная мишень для насилия. Их очень легко обмануть, запугать, запутать манипуляциями. <…> Вопреки распространенному нашему мнению о том, что есть какие-то педофилы с улицы, в подавляющем большинстве случаев это происходит в семье. Никто никогда об этом не узнает, потому что чувство стыда, вины, страх, что никто не поверит, запечатывает внутри ребенка эту тайну. "Один маленький ночной секрет" – об этом
», - отметила Мещанинова, которая также выступает автором сценария ленты.
При этом она подчеркнула, что картина будет снята очень аккуратно, «с нежным отношением к героям». История «Одного маленького ночного секрета» будет разворачиваться в рамках одной новогодней ночи вокруг четырнадцатилетней Миры. С виду в ее семье все в порядке: мама, папа, маленькая сестра. Все готовятся к Новому году. Родители отпускают Миру на вечеринку к подруге, где она знакомится с парнем, с которым готова убежать. Но у Миры есть секрет, о котором она не может рассказать.
Главные роли в ленте исполнят молодые актеры Таисья Калинина
, Лиза Запорожец
и Олег Савостюк
. Съемки запланированы на февраль-март 2022 года. За производство отвечает компания СТВ Сергея Сельянова
. Ранее проект уже получил поддержку Фонда Хуберта Балса в размере 10 тысяч евро, что повышает шансы на международное продвижение картины.
Наталия Мещанинова не впервые обращается к проблемам подростков. Свою карьеру в игровом кино она начинала с радикального сериала «Школа
», который снимала вместе с Валерией Гай Германикой
и Русланом Маликовым
. В самостоятельном режиссерском дебюте «Комбинат "Надежда"
» рассказывала о подростках из Норильска. Кроме того, на ее счету сериал «Красные браслеты
», действие которого происходит в детской больнице, а совсем недавно на видеосервисе KION
стартовал проект «Пингвины моей мамы
», где мальчик-подросток рассказывает о своих проблемах в семье с помощью стендапа. В производстве также находится сериал о трудных подростках «Алиса
» для видеосервиса START. Четыре года назад вышла книга Мещаниновой «Рассказы». В ней она поделилась историей своего детства, становления, а также пережитого домашнего насилия.
Кроме того, режиссер является амбассадором фонда «Тебе поверят», с которым она тесно сотрудничает при производстве «Одного маленького ночного секрета». В деятельности фонда – психологические, образовательные, медийные инициативы, направленные на сокращение уровня сексуального насилия над детьми и подростками.
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