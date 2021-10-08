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Иван Янковский учится рыбачить и охотиться для съемок в фильме «Ветер» по сценарию Луцика и Саморядова

8 октября
2021 год

Новости кино >>
8 октября 2021
Иван Янковский исполнит главную роль в фильме Сергея Члиянца «Ветер» по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Работа над проектом ведется не первый год, но сейчас, кажется, наконец обрела финальный каст. По крайней мере это следует из презентации Члиянца на сегодняшнем питчинге авторского кино в Министерстве культуры РФ.

Иван Янковский учится рыбачить и охотиться для съемок в фильме «Ветер» по сценарию Луцика и Саморядова

«Иван Янковский сейчас проходит курс молодого бойца с инструкторами учится рыбачить, обращаться с огнестрельным оружием. Надеюсь, в результате этой работы вы увидите нового Ивана Янковского», – отметил Члиянц.

Картину «Ветер» он называет грустной и смешной сказкой. Ее действие происходит в недалеком будущем «на южных окраинах очень большого государства», когда Иван, у которого дома с женой закончились все припасы, отправляется на поиски еды. Он взял с собой снасти и ружье с боеприпасами, а по дороге неожиданно встретил «такого же Ивана» (точнее – Сергея), с которым они вместе и пошли на рыбалку, но в итоге организовали вооруженное нападение, а затем разошлись своими дорогами.

Иван Янковский учится рыбачить и охотиться для съемок в фильме «Ветер» по сценарию Луцика и Саморядова

Вторую мужскую роль исполнит артист Алексей Филимонов. А в роли жены героя Янковского выступит Алена Михайлова. Сейчас разрабатываются грим и костюмы, кроме того, в фильме будет немало компьютерной графики. Бюджет картины составит 90 млн рублей.
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Иван Янковский учится рыбачить и охотиться для съемок в фильме «Ветер» по сценарию Луцика и Саморядова фотографии
Иван Янковский учится рыбачить и охотиться для съемок в фильме «Ветер» по сценарию Луцика и Саморядова фотографии
Иван Янковский учится рыбачить и охотиться для съемок в фильме «Ветер» по сценарию Луцика и Саморядова фотографии
Иван Янковский учится рыбачить и охотиться для съемок в фильме «Ветер» по сценарию Луцика и Саморядова фотографии
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