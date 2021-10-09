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Киллиан Мёрфи сыграет «отца атомной бомбы» в новом фильме Кристофера Нолана

9 октября
2021 год

Новости кино >>
9 октября 2021
Киллиан Мёрфи сыграет «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера в новом фильме Кристофера Нолана, сообщает Variety.

Киллиан Мёрфи сыграет «отца атомной бомбы» в новом фильме Кристофера Нолана
фото: deadline.com

Историческая картина «Оппенгеймер» расскажет об американском физике-теоретике, руководившем научной частью Манхэттенского проекта, в рамках которого в 1942-м началась работа по созданию ядерного оружия. В основу сюжета ляжет книга Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», отмеченная Пулитцеровской премией.

Разработкой займется Universal, выигравшая права в гонке с Paramount, Sony и Warner Bros. С последней студией Нолан сотрудничал 20 лет, но их отношения были разорваны, так как режиссер остался недоволен решением Warner Bros. о гибридном релизе «Довода», предполагающем одновременный показ и в кинотеатрах, и онлайн.

Съемки фильма начнутся в начале 2022 года, а премьера запланирована на июль 2023-го.
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