Киллиан Мёрфи сыграет «отца атомной бомбы» в новом фильме Кристофера Нолана

Историческая картина «Оппенгеймер» расскажет об американском физике-теоретике, руководившем научной частью Манхэттенского проекта, в рамках которого в 1942-м началась работа по созданию ядерного оружия. В основу сюжета ляжет книга Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», отмеченная Пулитцеровской премией.
Разработкой займется Universal, выигравшая права в гонке с Paramount, Sony и Warner Bros. С последней студией Нолан сотрудничал 20 лет, но их отношения были разорваны, так как режиссер остался недоволен решением Warner Bros. о гибридном релизе «Довода», предполагающем одновременный показ и в кинотеатрах, и онлайн.
Съемки фильма начнутся в начале 2022 года, а премьера запланирована на июль 2023-го.
обсуждение >>