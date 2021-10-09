Фильм «Капитан Волконогов бежал» открыл Варшавский кинофестиваль

Картина Меркуловой и Чупова рассказывает о капитане правоохранительных органов, жизнь которого резко меняется, когда его объявляют преступником. Волконогову удается сбежать до того, как его арестуют. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги. Ночью ему является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадет в Ад на вечные муки. Но у него есть возможность изменить свою участь и попасть в Рай, если он раскается, и хотя бы один человек его простит. Капитан отправляется в путь, чтобы получить прощение. Но он даже представить себе не может, какие испытания ждут его на этом пути. Мировая премьера ленты состоялась в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, кроме того картина получила приз за лучший сценарий на российском фестивале «Кинотавр». В Польше фильм представила сопродюсер Надежда Зайончковская.
Фильм «Межсезонье» – история двух влюбленных подростков, которые в знак протеста против запретов родителей убегают из дома с оружием и отправляются в рискованное криминальное путешествие. Пытаясь доказать свое право на свободу и индивидуальность, ребята переходят черту дозволенного, превращаются из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда — в мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
фото: Фото Ситоры Алиевой
Помимо участия в конкурсе первых и вторых фильмов картина Ханта также претендует на звание лучшего восточноевропейского дебюта, обладателя которого выберет молодого жюри FIPRESCI, куда вошла редактор сайта Кино-Театр.РуМария Токмашева. На это же звание претендует и другой российский фильм «#хочувигру» режиссера Анны Зайцевой, участвующий в конкурсе Free Spirit («Свободный дух»).
В основном – международном – конкурсе 37-го Варшавского кинофестиваля будет показано 15 картин. в числе которых «Носорог» Олега Сенцова и новая работа якутских режиссёров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева «Ыт», представляющая собой альманах из семи деревенских историй о злых и добрых соседях. Оценит его жюри в составе программного директора Кинотавра, члена Европейской киноакадемии Ситоры Алиевой, оператора Магды Ковальчик (Польша, Великобритания), китайской писательницы, сценаристки и продюсера Тамми Тай, немецкого продюсера Петера Роммеля и белорусского кинокритика Игоря Сукманова.
В конкурсе короткого метра будет представлена режиссерская работа Эллен Роднянской «Болезнь роста», рассказывающая о 15-летней Жене, находящейся на девятом месяце беременности и сталкивающейся с непониманием со стороны друзей и семьи. В жюри конкурса короткометражного кино вошли бельгийская режиссер и сценарист Алин Магрез, украинская режиссер, ученица Польской национальной киношколы Елизавета Письмак и российская постановщица и актриса Лана Влади, чья лента «Сера» по рассказу Дмитрия Глуховского получила в прошлом году главный приз программы «Кинотавр. Короткий метр».
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