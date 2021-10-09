Фильм «Капитан Волконогов бежал» открыл Варшавский кинофестиваль

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Ему досталась ведущая роль в кинокомиксе «Пророк»

Съемки картины о Роберте Оппенгеймере начнутся в начале 2022 года

8 октября

Иван Янковский учится рыбачить и охотиться для съемок в фильме «Ветер» по сценарию Луцика и Саморядова

С трудностями придется столкнуться и его партнеру – Алексею Филимонову