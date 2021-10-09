Тильда Суинтон присоединилась к актерскому составу «Убийцы» Дэвида Финчера

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Ему досталась ведущая роль в кинокомиксе «Пророк»

9 октября

Фильм «Капитан Волконогов бежал» открыл Варшавский кинофестиваль

В первый же день смотра состоялась и премьера другой российской ленты – «Межсезонья» Александра Ханта