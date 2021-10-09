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Тильда Суинтон присоединилась к актерскому составу «Убийцы» Дэвида Финчера

9 октября
2021 год

Новости кино >>
9 октября 2021
Тильда Суинтон присоединилась к актерскому составу нового фильма Дэвида Финчера «Убийца» (The Killer), сообщает The Playlist.

Тильда Суинтон присоединилась к актерскому составу «Убийцы» Дэвида Финчера
фото: Getty Images

В основу сюжета ляжет графический роман француза Алексиса Ноулента. Речь пойдет о киллере, которого начинает мучать совесть из-за совершенных преступлений. Его образ воплотит Майкл Фассбендер.

Сценаристом проекта выступает Эндрю Кевин Уокер, работавший с Финчером над культовым триллером «Семь». За визуальную часть отвечает оператор Эрик Мессершмидт, получивший «Оскар» за «Манка».

Старт съемок отложен до следующего года из-за плотного графика артистов. Так, этим летом Фассбендер был занят подготовкой к автомобильным гонкам «24 часа Ле-Мана», а Суинтон сейчас снимается в новой картине Уэса Андерсона в Испании.
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