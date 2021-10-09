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Сериалы с Анной Поповой, Эдуардом Трухменевым и Дмитрием Пчелой покажут на «Dомашнем» с 18 октября

9 октября
2021 год

Новости кино >>
9 октября 2021
18 октября на «Dомашнем» стартуют показы осенних премьер из линейки «Лав Сторис». Ее откроет мини-сериал «Нарисуй мне маму», где сыграли Елена Шилова и Валентин Томусяк, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериалы с Анной Поповой, Эдуардом Трухменевым и Дмитрием Пчелой покажут на «Dомашнем» с 18 октября
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

В основе сюжета «Нарисуй мне маму» – история музейного работника Нины Косенковой, которая живет почти затворнической жизнью. Круг ее общения – это картины в музее и приятельница по дому Елена Николаевна, в прошлом известная оперная певица. Елена Николаевна в силу своего возраста и почти патологического недоверия к окружающим никогда не покидает своей квартиры. Но именно она и ее жилище стали лакомым куском для «черных риелторов».

19 октября линейку премьер продолжит картина «Пробуждение любви» с Татьяной Чердынцевой и Эдуардом Трухменевым. Их герои были страстно влюблены друг в друга в студенческие годы, но серьезная болезнь девушки, переезд ее семьи в другой город и козни соперницы разрушили отношения. Спустя 10 лет у каждого из них своя жизнь, однако случайная встреча дает понять, что прежние чувства так и не угасли.

Сериалы с Анной Поповой, Эдуардом Трухменевым и Дмитрием Пчелой покажут на «Dомашнем» с 18 октября
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Затем зрителям представят мелодраму «Стань моей тенью» о жизни двух сестер-близняшек, одна из которых становится пешкой в чужой опасной игре. Главные роли исполнили Анна Попова, Дмитрий Пчела, Павел Вишняков и Артемий Егоров. Еще одной премьерой станет картина «Корзина для счастья», где снялись Анна Кошмал и Тарас Цымбалюк.

22 октября линейку премьер завершит мини-сериал «Хрустальная мечта» с Мариной Митрофановой и Кириллом Дыцевичем. По сюжету конфликт, произошедший на дискотеке в маленьком поселке, кардинально меняет жизнь простой провинциальной студентки Нади. Она бежит в столицу к отцу, которого не знала раньше. Однако московская жизнь на поверку оказывается слишком жестокой.
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Павел ВишняковКирилл ДыцевичАртемий ЕгоровАнна КошмалМарина МитрофановаАнна ПоповаДмитрий ПчелаВалентин ТомусякЭдуард ТрухменёвТарас ЦымбалюкТатьяна ЧердынцеваЕлена Шилова
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