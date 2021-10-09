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Джейк Джилленхол получит супергеройские способности

9 октября
2021 год

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9 октября 2021
Джейк Джилленхол исполнит главную роль в фильме «Пророк» (Prophet) по мотивам супергеройского комикса от создателя Дэдпула Роба Лайфилда, сообщает Deadline.

Джейк Джилленхол получит супергеройские способности
фото: Shutterstock

По сюжету главный герой картины обретает сверхчеловеческую силу после того, как он подвергся научным экспериментам во время Второй мировой войны. Фильм призван стать началом новой франшизы.

Режиссерское кресло займет Сэм Харгрейв, поставивший хит Netflix «Тайлер Рейк: Операция по спасению». За сценарий отвечает Марк Гуггенхайм, автор сериалов «Флэш» и «Супергерл».
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