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Юэль Киннаман вернет в Голливуд Джона Ву

1 ноября
2021 год

Новости кино >>
1 ноября 2021
Культовый китайский режиссер Джон Ву вернется в Голливуд через 18 лет после своего последнего американского фильма «Час расплаты» с Беном Аффлеком, уверяет Deadline.

Юэль Киннаман вернет в Голливуд Джона Ву
фото: binged.com

Ву поставит боевик «Тихая ночь» (Silent Night), который можно назвать «немым», поскольку в нем не будет диалогов. Главная роль в картине закреплена за Юэлем Киннаманом. Продюсерская команда ленты состоит из Бэзила Иваныка, Эрики Ли, Кристиана Меркури и Лори Тилкин.

Зрителям поведают про человека, внедрившегося в преступный мир с целью отомстить за смерть своего сына.
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