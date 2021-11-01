Юэль Киннаман вернет в Голливуд Джона Ву

Культовый китайский режиссер Джон Ву
вернется в Голливуд через 18 лет после своего последнего американского фильма «Час расплаты
» с Беном Аффлеком
, уверяет Deadline
.
Ву поставит боевик «Тихая ночь» (Silent Night), который можно назвать «немым», поскольку в нем не будет диалогов. Главная роль в картине закреплена за Юэлем Киннаманом
. Продюсерская команда ленты состоит из Бэзила Иваныка
, Эрики Ли, Кристиана Меркури и Лори Тилкин.
Зрителям поведают про человека, внедрившегося в преступный мир с целью отомстить за смерть своего сына.
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