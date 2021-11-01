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Начался прием заявок на третий федеральный конкурс кинодебютов от фонда Сокурова

1 ноября
2021 год

Новости кино >>
1 ноября 2021
Некоммерческим Фондом поддержки кинематографа «Пример интонации» запущен третий Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России». Согласно пресс-службе кинокомпании «Пионер», начинающие кинематографисты со всей страны могут отправить проект игрового полнометражного фильма до 1 декабря.

Лучший проект будет реализован при полной профессиональной поддержке фонда, художественным руководителем фильма выступит Александр Сокуров. Победителя также обеспечат всеми нужными техническими, художественными и кадровыми ресурсами.

Начался прием заявок на третий федеральный конкурс кинодебютов от фонда Сокурова
фото: sokurov.fund

В 2020 году победительницей конкурса стала Тина Мастафова с проектом игрового полнометражного фильма «Занять своё место». В 2021-м конкурс проводился среди документальных проектов – фильмы Анны Каториной, Константина Селина и Алексея Базюка выпустят в 2022-м. Ранее кинокомпания «Пионер» уже поддержала в прокате дебютные картины выпускников мастерской Сокурова, а в 2022-м от компании получат поддержку в прокате работы победителей конкурса «Региональное кино России».

Организаторам конкурса важно, чтобы действие фильма происходило в России, а содержание раскрывало особенности жизни людей в регионах страны. На первом этапе отбора будет сформирован лонг-лист из 45 заявок, который определит сценарный отдел фонда. Шорт-лист из 25 проектов назовет редакторская группа журнала «Сеанс». Победителя и двух лауреатов федерального конкурса объявит Экспертный совет.
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