Бенедикт Вонг, Лиам Каннингэм, Джон Брэдли и Эйса Гонсалес сыграют в «Задаче трёх тел»

Главные роли в адаптации знаменитого фантастического романа Лю Цысиня «Задача трёх тел
» сыграют Бенедикт Вонг
, Цай Чинь
и звезды «Игры престолов
» Лиам Каннингэм
и Джон Брэдли
, уверяет Deadline
.
В сериале, который для сервиса Netflix создают Дэвид Бениофф
и Д. Б. Уайсс
, также появятся Йован Адепо
, Эйса Гонсалес
, Алекс Шарп
, Джесс Хонг, Марло Келли, Сеа Шимука, Зин Ценг и Саамер Усмани.
Небезызвестный дуэт, ответственный за «Игру престолов», пишет сценарий совместно с Александром Ву. Продюсерская команда состоит из Райана Джонсона
, Розамунд Пайк
и Брэда Питта
, представляющего свою компанию Plan B.
В сериале пойдёт рассказ о том, как в самый разгар «культурной революции» китайское правительство отправило в космос радиосигналы с целью установления контакта с внеземной цивилизацией. В итоге на послание откликнулись представители вымирающей планеты, задумавшие вторжение на Землю, которое, впрочем, состоится лишь через 450 лет.
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