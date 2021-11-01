Бенедикт Вонг, Лиам Каннингэм, Джон Брэдли и Эйса Гонсалес сыграют в «Задаче трёх тел»

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Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко

Ему было 86 лет

Не стало сценариста фильмов «Восхождение» и «Пацаны» Юрия Клепикова

1 ноября

Начался прием заявок на третий федеральный конкурс кинодебютов от фонда Сокурова

Начинающие кинематографисты со всей страны могут отправить проект игрового полнометражного фильма до 1 декабря