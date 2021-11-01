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Бенедикт Вонг, Лиам Каннингэм, Джон Брэдли и Эйса Гонсалес сыграют в «Задаче трёх тел»

1 ноября
2021 год

Новости кино >>
1 ноября 2021
Главные роли в адаптации знаменитого фантастического романа Лю Цысиня «Задача трёх тел» сыграют Бенедикт Вонг, Цай Чинь и звезды «Игры престолов» Лиам Каннингэм и Джон Брэдли, уверяет Deadline.

В сериале, который для сервиса Netflix создают Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, также появятся Йован Адепо, Эйса Гонсалес, Алекс Шарп, Джесс Хонг, Марло Келли, Сеа Шимука, Зин Ценг и Саамер Усмани.


Небезызвестный дуэт, ответственный за «Игру престолов», пишет сценарий совместно с Александром Ву. Продюсерская команда состоит из Райана Джонсона, Розамунд Пайк и Брэда Питта, представляющего свою компанию Plan B.

В сериале пойдёт рассказ о том, как в самый разгар «культурной революции» китайское правительство отправило в космос радиосигналы с целью установления контакта с внеземной цивилизацией. В итоге на послание откликнулись представители вымирающей планеты, задумавшие вторжение на Землю, которое, впрочем, состоится лишь через 450 лет.
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Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс, Райан Джонсон, Розамунд Пайк и Брэд Питт решат «Задачу трёх тел»
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