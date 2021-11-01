Не стало сценариста фильмов «Восхождение» и «Пацаны» Юрия Клепикова

В возрасте 86 лет 1 ноября после болезни не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, выдающегося представителя «оттепели», советского и российского драматурга, сценариста и актёра Юрия Клепикова
. Об этом сообщается на сайте
Союза кинематографистов РФ.
По словам
кинокритика Ларисы Малюковой
, Клепиков «написал все любимое, незабываемое: "Не болит голова у дятла" и "Мама вышла замуж", "Восхождение" и "Пацаны", и дивный фильм с дивным названием "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж"»
, а после того, как «страна и ее кинематограф устремились к материальным, капиталистическим ценностям, он просто ушел. Жил на даче отшельником. Остался самим собой, верным своему кино. Своим режиссерам, которых больше нет. Своим героям».
Юрий Николаевич
родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960-м окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1964-м — сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, а в 1967-м — Высшие режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм». Учился у Евгения Габриловича
и Григория Козинцева
. С 1989-го по 1991-й был народным депутатом СССР.
Помимо вышеназванных картин, написал сценарии к фильмам «Седьмой спутник
», «О любви
», «Даурия
», «Летняя поездка к морю
», «Соблазн
» и «Двенадцатое лето
». Сыграл у Глеба Панфилова
режиссера Игнатьева в знаменитом «Начале
» и генерала Корнилова в «Романовых. Венценосной семье
», а также воплотил ключевой образ в киноповести «Дом строится
». Отмечен такими престижными наградами, как премия им. Ф. Э. Дзержинского, две «Ники» и Государственные премии РСФСР и СССР.
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