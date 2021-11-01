Не стало сценариста фильмов «Восхождение» и «Пацаны» Юрия Клепикова

анонс

Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко

Бенедикт Вонг, Лиам Каннингэм, Джон Брэдли и Эйса Гонсалес сыграют в «Задаче трёх тел»

1 ноября

Начался прием заявок на третий федеральный конкурс кинодебютов от фонда Сокурова

Начинающие кинематографисты со всей страны могут отправить проект игрового полнометражного фильма до 1 декабря