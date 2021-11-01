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Не стало сценариста фильмов «Восхождение» и «Пацаны» Юрия Клепикова

1 ноября
2021 год

Новости кино >>
1 ноября 2021
В возрасте 86 лет 1 ноября после болезни не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, выдающегося представителя «оттепели», советского и российского драматурга, сценариста и актёра Юрия Клепикова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

По словам кинокритика Ларисы Малюковой, Клепиков «написал все любимое, незабываемое: "Не болит голова у дятла" и "Мама вышла замуж", "Восхождение" и "Пацаны", и дивный фильм с дивным названием "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, а после того, как «страна и ее кинематограф устремились к материальным, капиталистическим ценностям, он просто ушел. Жил на даче отшельником. Остался самим собой, верным своему кино. Своим режиссерам, которых больше нет. Своим героям».

Не стало сценариста фильмов «Восхождение» и «Пацаны» Юрия Клепикова
фото: 5-tv.ru

Юрий Николаевич родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960-м окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1964-м — сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, а в 1967-м — Высшие режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм». Учился у Евгения Габриловича и Григория Козинцева. С 1989-го по 1991-й был народным депутатом СССР.

Помимо вышеназванных картин, написал сценарии к фильмам «Седьмой спутник», «О любви», «Даурия», «Летняя поездка к морю», «Соблазн» и «Двенадцатое лето». Сыграл у Глеба Панфилова режиссера Игнатьева в знаменитом «Начале» и генерала Корнилова в «Романовых. Венценосной семье», а также воплотил ключевой образ в киноповести «Дом строится». Отмечен такими престижными наградами, как премия им. Ф. Э. Дзержинского, две «Ники» и Государственные премии РСФСР и СССР.
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