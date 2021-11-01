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Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко

1 ноября
2021 год

Новости кино >>
1 ноября 2021
Завершились съемки четырехсерийной лирической мелодрамы «Крылья бабочки». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в сериале сыграли Валентина Гарцуева, Сергей Радченко, Захар Шадрин и Мария Штофа.

По словам режиссера-постановщика Александра Пархоменко, «это история о первой любви. Встречаются двое взрослых состоявшихся людей, которые в юности любили друг друга. Но тогда они наделали много ошибок, приняли решения сгоряча, не разобравшись. Наш фильм о том, что надо верить сердцу, идти за своими чувствами».

Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Зрительниц «Dомашнего» ожидает история любви Лизы и Дмитрия, начавшаяся много лет назад. Они готовились пожениться, но подруга Лизы, Катя, и друг Дмитрия, Густас, в результате тонко закрученной интриги их разлучили – Катя втайне любила Дмитрия, а Густас был влюблен в Лизу. Пара распалась. Лиза вышла замуж за Густаса и уехала с ним в другую страну. А Дмитрий женился на Кате. История юной любви почти забылась. Но через много лет жизнь снова сводит бывших друзей, и, по иронии судьбы, в этот раз уже между их детьми вспыхивает сильная первая любовь. Юным влюбленным доведется пройти через множество преград. Да и их родителям тоже выпадет шанс переосмыслить свое прошлое, словно вернувшись в юность.

За производство мини-сериала отвечает Film.ua Group, а оператором-постановщиком выступил Александр Гребенников.
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Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко фотографии
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