Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко

По словам режиссера-постановщика Александра Пархоменко, «это история о первой любви. Встречаются двое взрослых состоявшихся людей, которые в юности любили друг друга. Но тогда они наделали много ошибок, приняли решения сгоряча, не разобравшись. Наш фильм о том, что надо верить сердцу, идти за своими чувствами».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Зрительниц «Dомашнего» ожидает история любви Лизы и Дмитрия, начавшаяся много лет назад. Они готовились пожениться, но подруга Лизы, Катя, и друг Дмитрия, Густас, в результате тонко закрученной интриги их разлучили – Катя втайне любила Дмитрия, а Густас был влюблен в Лизу. Пара распалась. Лиза вышла замуж за Густаса и уехала с ним в другую страну. А Дмитрий женился на Кате. История юной любви почти забылась. Но через много лет жизнь снова сводит бывших друзей, и, по иронии судьбы, в этот раз уже между их детьми вспыхивает сильная первая любовь. Юным влюбленным доведется пройти через множество преград. Да и их родителям тоже выпадет шанс переосмыслить свое прошлое, словно вернувшись в юность.
За производство мини-сериала отвечает Film.ua Group, а оператором-постановщиком выступил Александр Гребенников.
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