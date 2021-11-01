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Александр Устюгов и Екатерина Волкова снимаются во втором сезоне «Рикошета»

1 ноября
2021 год

Новости кино >>
1 ноября 2021
Начались съёмки второго сезона остросюжетного детектива «Рикошет». Главную роль в сериале – последнего героя лихих 90-х — вновь исполнит Александр Устюгов, уточняет пресс-служба телеканала НТВ.

Александр Устюгов и Екатерина Волкова снимаются во втором сезоне «Рикошета»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Это рассказ об Артёме Волкове, который спустя 20 лет возвращается в родной провинциальный город и оказывается втянутым в хитросплетения преступного мира. В конце первого сезона главный герой получает тяжёлое ранение и вместе со своей возлюбленной подаётся в бега. События продолжения разворачиваются спустя полтора месяца. Артём (Устюгов) и Кира (Екатерина Волкова) скрываются в соседнем городке Глебске. Волков, почти оправившийся после ранения, понимает, что в России слишком опасно и они должны уехать. Но, вернувшись домой после 20-летнего отсутствия, он осознаёт, что уже вряд ли сможет жить заграницей.

«В новом сезоне мы приготовили много сюрпризов для зрителей: несколько триумфальных воскрешений (в городе Анинске не всё мертво, что таковым кажется), несколько шокирующих преображений, после которых отношение зрителей к ряду главных персонажей изменится на 180 градусов, множество новых и неоднозначных героев, как положительных, так и отрицательных. Мы сохранили и приумножили "драйв" первого сезона. Хочется верить, что приключения Артёма Волкова, спустя 20 лет после его официальной кончины, вышли на новый уровень. Ставки возросли. Теперь всё намного рискованнее, сложнее и опаснее. Ну, и конечно, мы приготовили шикарный финал. Его никто не ждёт, но он неминуем», — говорит режиссёр и автор сценария детектива Денис Карышев.

Александр Устюгов и Екатерина Волкова снимаются во втором сезоне «Рикошета»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Съёмки пройдут в Москве и Московской области. Компанию вышеназванным актерам составят Пётр Рыков, Ингрид Олеринская, Константин Адаев и многие другие.

«Мне нравится, то, что режиссёр проекта Денис Карышев просто одержим проектом, сценарием. Всё должно воплотиться и не выглядеть надуманно. И даже на пробах это было интересно наблюдать. Высокий рейтинг и положительные отклики телезрителей дали повод задуматься о том, что было бы интересно продолжение этой истории, этой любви. Истории потерь, опять обретении этой любви. Сейчас, когда мы начали снимать второй сезон, открываются новые горизонты, новые перспективы. Линии наших героев очень динамично развиваются. Мне нравится история о том, что мечты сбываются, если в это очень-очень верить и что-то делать для этого», — делится исполнительница главной женской роли Екатерина Волкова.
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Александр Устюгов и Екатерина Волкова снимаются во втором сезоне «Рикошета» фотографии
Александр Устюгов и Екатерина Волкова снимаются во втором сезоне «Рикошета» фотографии
Александр Устюгов и Екатерина Волкова снимаются во втором сезоне «Рикошета» фотографии
Александр Устюгов и Екатерина Волкова снимаются во втором сезоне «Рикошета» фотографии
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