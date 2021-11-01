Александр Устюгов и Екатерина Волкова снимаются во втором сезоне «Рикошета»

анонс

Победители третьего этапа распределения дополнительной субсидии на создание контента получат 1,6 млрд рублей

Институт развития интернета поддержит 140 веб-проектов из 19 регионов

Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко

1 ноября

Не стало сценариста фильмов «Восхождение» и «Пацаны» Юрия Клепикова

Ему было 86 лет