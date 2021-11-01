Институт развития интернета поддержит 140 веб-проектов из 19 регионов

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Съёмки продолжения остросюжетного детектива пройдут в Москве и Московской области

Александр Устюгов и Екатерина Волкова снимаются во втором сезоне «Рикошета»

Завершились съемки мелодрамы «Крылья бабочки» с Валентиной Гарцуевой и Сергеем Радченко

1 ноября

Не стало сценариста фильмов «Восхождение» и «Пацаны» Юрия Клепикова

Ему было 86 лет