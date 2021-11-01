Институт развития интернета поддержит 140 веб-проектов из 19 регионов

Стали известны победители третьего этапа распределения дополнительной субсидии
на создание контента в сети Интернет. Как сообщается на сайте
ИРИ, рабочая группа Конкурсного комитета
решила поддержать 140 из 170 допущенных до участия в конкурсе проектов. Они получат финансирование в размере 1,6 млрд рублей.
Проекты реализуют организации и индивидуальные предприниматели из 19 регионов страны. Это превышает результаты предыдущих этапов: в рамках первого победителями стали производители из пяти регионов, а в рамках второго — из 11. В рамках данных этапов было поддержано 112 из 227 допущенных до конкурса проектов.
«Впервые за почти два года нашей деятельности по поддержке контента победители практически поровну распределились между Москвой и остальными субъектами РФ, обычно региональная составляющая не превышает 40%», —
прокомментировал итоги третьего этапа генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин.
Наиболее активными участниками третьего этапа, помимо Москвы, стали Свердловская область, Санкт-Петербург, Ростовская, Московская и Калининградская области. Среди победителей оказались документальный сериал «Кремль: эпоха царей», неигровые ленты «САНКИ Петербург», «Тайны крепости Пиллау», «Курилы. Взгляд с воды», «Успеть увидеть», «Неслышный мир», «Пожарный десант», короткометражка «100 лет Юрию Никулину», продолжение цикла короткометражных мультфильмов «Мультиратура» с юмористическим пересказом классических произведений русской литературы, новые серии киножурнала «Ералаш» и сериал «Весь мир…» о молодых актерах региональных российских театров.
Гендиректор ИРИ отметил, что наиболее популярны проекты социально общественной тематики. По его словам, «среди победителей — таких проектов почти половина, причем контент о героях наших дней преобладает; на втором месте по популярности — профориентирующие проекты, на третьем — исторические. Традиционно много контента, посвященного науке, культуре, экологии, спорту».
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